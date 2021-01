Beautiful anticipazioni: Thomas cede all’adozione del piccolo Douglas?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 10 gennaio 2021? Lo scopriamo con le ultime news da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama della puntata di domenica! Beautiful ci aspetta come sempre alla domenica intorno alle 14. Come avrete visto negli ultimi episodi, si è scatenata nuovamente una guerra tra Hope e Steffy che per l’ennesima volta si contendono Liam. Il giovane Spencer, per amore delle bambine, vorrebbero che le due donne andassero d’accordo ed è anche per questo che non riesce a prendere una posizione. Hope stenta a credere che dopo tutto quello che hanno passato con Beth, possa anche solo pensare che Steffy abbia più bisogno di lui…Liam però si sta allontanando da Hope anche per un altro motivo: pensa che la scelta di adottare Douglas sia sbagliata e per questo aveva chiesto alla sua compagna di ripensarci. Ma Hope e Brooke vogliono allontanare il prima possibile Douglas da Thomas…Zoe intanto si allea con Thomas e inizia a vivere nel suo appartamento…

Ma vediamo che cosa succederà nella puntata di domani, su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama del 10 gennaio 2021

Brooke e Ridge continuano ad avere punti di vista completamente opposti in merito a quelle che sono le responsabilità di Thomas. Ridge tra l’altro, prova a convincere anche Steffy che deve dare una nuova possibilità a suo fratello. La ragazza però al momento non sembra essere intenzionata a farlo.

Brooke e Hope invece affrontano per l’ennesima volta Thomas, ricordandogli tutto quello che ha fatto, causando tanto dolore. E lo invitano a firmare i documenti per l’adozione del piccolo Douglas senza fare troppe storie. Thomas però sembra non avere la minima intenzione di cedere.

Cosa succederà? Douglas sarà davvero adottato da Hope e Liam? L’appuntamento con Beautiful è per domani, 10 gennaio 2021 alle 14 su Canale 5. A seguire Il segreto che cambia collocazione alla domenica.