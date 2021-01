Beautiful anticipazioni: Thomas inganna tutti e si prepara alla sua vendetta

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 12 gennaio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Quali sono le intenzioni di Thomas con il piccolo Douglas? Abbiamo visto che Hope ha tutte le intenzioni di crescere il bambino insieme a Liam, e quindi di adottarlo ma il Forrester ha un suo piano in mente e non cede di un passo, anche se finge di fronte a Brooke. Steffy, con altrettanta decisione, non ha nessuna intenzione di lasciare che Liam si occupi solo di Hope e della piccola Beth. Adesso che può scegliere con chi stare, deve essere lui a decidere cosa fare in autonomia, senza essere costretto dalle circostanze.

Thomas si scusa con Hope per tutto il male che le ha fatto e spera che potrà dimostrarle di essere cambiato. Ma si tratta solo dell’ennesima trovata per arrivare a quello che lui vuole…

Vediamo quindi le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 12 gennaio 2021

Thomas sembra aver trovato un modo per far si che le Logan si fidino di lui. Liam continua a essere scettico: non avrebbe voluto portare avanti l’adozione di Douglas perchè sa bene che in qualche modo, Thomas si vendicherà. Ma Brooke fa sapere a sua figlia e a Liam che Thomas ha intenzione di firmare tutti i documenti. E’ il suo modo di dimostrare che vuole rimediare per gli errori commessi nella vicenda della piccola Beth.

Ma come sappiamo, Thomas non è affatto pentito e si prepara a fare una nuova mossa. Tempo al tempo: la vendetta è un piatto che va servito freddo. Tra le poche persone a non credere a Thomas c’è Steffy: per colpa sua sta soffrendo moltissimo e ha molti dubbi in merito alla sua redenzione. Ridge però continua a insistere: deve perdonare Thomas.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 12 gennaio 2021.