Una vita anticipazioni: Marcia in viaggio verso Barcellona, Genoveva medita vendetta

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 12 gennaio 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio che cosa accadrà nella seconda parte dell’episodio 1105 della soap spagnola in onda domani alle 14,10 su Canale 5. Avrete visto che Genoveva ha fatto arrivare da Barcellona un importante luminare pronto a operare Marcia. Il medico però ha fatto una proposta diversa a Felipe: per assicurarsi che Marcia abbia tutte le cure di cui necessita, dovrà essere portata a Barcellona. All’avvocato non resta che valutare questa opzione. Ma nel frattempo è davvero felice che Genoveva lo stia aiutando in questo momento. Non si rende conto del fatto che la donna sta solo tramando alle sue spalle…

Qualcuno scoprirà il piano diabolico di Genoveva ? Ve ne parliamo anche nelle nostre anticipazioni per la puntata di Una vita in onda domani, 12 gennaio 2021 su Canale 5, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 12 gennaio 2021

Le audizioni con la macchina da presa di Tape e Camino sono state un successo, ma le ragazze scoprono che Alfonso non le vuole per nessun progetto. Il produttore appare a casa dei Domínguez e confessa a Bellita che vuole che sia la sua star. Felicia ed Emilio sono preoccupati per quello che sta succedendo visto che le due ragazze sono molto deluse per quello che è accaduto.

Le signore di Acacias 38 si riuniscono a casa di Genoveva per pregare per Marcia. La donna infatti ha organizzato un momento di preghiera per la fidanzata di Felipe, per dimostrare a tutti che non nutre rancore. Anche Felipe torna a casa e viene accolto dall’affetto di tutti i vicini di casa che lodano tra l’altro, tutte le azioni che Genoveva ha fatto per Marcia. Ramon si offre di accompagnare Felipe nel viaggio per Barcellona, andrà anche Genoveva con loro. A quanto pare il suo piano sta funzionando alla grande, nessuno sospetta che abbia altre intenzioni.

Susana inizia a credere che ad Armando piaccia Felicia…Bellita non sa come reagire di fronte alle proposte fatte da Alfonso, non se lo aspettava…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 12 gennaio 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.