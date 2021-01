Beautiful anticipazioni: la sorpresa di Shauna a Ridge lo manda in crisi, proposta indecente

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 13 gennaio 2021? Quali sono i piani di Thomas per il piccolo Douglas e che cosa vuole fare con Hope? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap in onda domani pomeriggio su Canale 5. Pur cercando di andare avanti, e di vendicarsi per quello che le sorelle Logan gli hanno fatto, Thomas non riesce a fare a meno di Hope. Il ragazzo sembra essere succube, soffre il fascino della figlia di Brooke e non sa come reagire di fronte a tutto questo. La sete di vendetta è grande ma allo stesso tempo il suo obiettivo è chiaro: vuole riprendersela. Ma Hope in questo momento lo odia più di ogni altra cosa al mondo, come potrebbe pensare di riconquistarla?

Nel frattempo Ridge viene informato delle ultime novità da Thomas e stenta a credere che Hope e Liam abbiano deciso di adottare il piccolo Douglas, davvero non riesce a crederci.

Vediamo che cosa sta per succedere con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 13 gennaio 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani, 13 gennaio 2021

Ridge è davvero molto provato da quello che Thomas gli ha detto anche perchè non sapeva nulla dell’adozione del piccolo Douglas. Deve ammettere che tra lui e Brooke le cose stanno andando di male in peggio visto che non ha neppure saputo da lei cosa stava succedendo. Anche la Logan deve fare i conti con la crisi che sta attraversando e parla con Donna di come il suo matrimonio con Ridge sta andando in frantumi.

Nessuno però potrebbe mai immaginare quello che Shauna ha in mente: fare il grande passo e sedurre Ridge. Per questo la donna si fa trovare in camera da letto. Ridge resisterà a questo corteggiamento o si lascerà travolgere dalla proposta indecente fatta dalla mamma di Flo?

Appuntamento a domani, con una nuova putata di Beautiful, per scoprirlo.