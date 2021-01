Il segreto anticipazioni: tra Tomas e Alicia cala il gelo ma poi sarà amore?

Riuscirà Don Filiberto a portare la persona che la setta ha scelto dalla loro parte? E che genere di rapporto nascerà tra Emilia e Isabel? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che andrà in onda anche domani, 13 gennaio 2021 come sempre intorno alle 16,40 su Canale 5. Come avrete capito, almeno fino alla fine di febbraio, data ultima del GF VIP 5, gli episodi della soap saranno molto brevi. Questo tra l’altro permetterà a Mediaset di spalmare almeno per un altro mese, tutti gli episodi della soap restante, nella programmazione di Canale 5. Nonostante gli ascolti siano ben lontani da quelli registrati in passato, come del resto era successo anche in Spagna, Canale 5 continua comunque a mandare in onda in versione ridotta la soap, prolungando l’agonia, invece che dare un degno finale alla soap spagnola che tanto è stata importante negli ultimi anni nel palinsesto di Canale 5.

Ma torniamo a Puente Viejo, che cosa succederà nelle prossime puntate? Ecco le anticipazioni per il 13 gennaio 2021.

Il segreto anticipazioni: la trama del 13 gennaio 2021

Dolores sta avendo una strana reazione di fronte a quello che suo marito le ha confessato e in famiglia non sanno come reagire di fronte a tutto questo… Emilia intanto sta cercando di capire che cosa sia successo tra Francisca e la marchesa ma non è affatto semplice. Tra l’altro la figlia di Raimundo sembra nascondere un segreto del quale nessuno è a conoscenza, sarà davvero così?

Mauricio riesce a chiarire la situazione con Alicia, che capisce che il Sindaco non ha cattive intenzioni. Ora a preoccuparla è Tomas, che si fa anche negare al telefono. Tra i due l’aria è tesa a causa dei ruoli che ricoprono e che, inevitabilmente, li dividono. Alicia si rende conto che forse non avrebbe dovuto dubitare di lui ma le cose sono davvero complicate…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani, 13 gennaio 2021. Come sempre la soap spagnola ci aspetta alle 16,35 dopo il day time del Grande Fratello VIP 5.