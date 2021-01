Una vita anticipazioni: Mauro e Yolanda bloccano il viaggio di Marcia?

Felipe si prepara a partire con Barcellona per portare Marcia in un ospedale dove potrà ricevere tutte le cure del caso. Al suo fianco ci sarà anche Genoveva ma l’avvocato non sospetta nulla. Quando si renderà conto del losco piano della donna? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap di domani, 13 gennaio 2021. Una vita ci aspetta come sempre domani su Canale 5 alle 14,10. Vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1106 di Acacias 38 per cercare anche di scoprire che cosa ne sarà di Marcia. La ragazza si riprenderà? Il piano di Genoveva è molto chiaro: far si che la donna si riprenda e poi portarle via dopo Felipe, in questo modo la farà soffrire ancora di più.

Nel frattempo Bellita ha scoperto che Alfonso vuole lei per il suo film mentre Camino e Cinta fanno i conti con questa prima grande delusione!

Anche Susana sembra essere delusa: l’uomo che le piace forse ha un interesse per Felicia…Sarà davvero così? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 13 gennaio 2021

Marcia apre gli occhi e rivede Felipe che si sta prendendo cura di lei in ospedale. Ma vede anche Genoveva che è pronta per partire insieme all’avvocato alla volta di Barcellona dove la brasiliana verrà operata. Marcia è terrorizzata anche perchè immagina che dietro al suo rapimento ci possa essere Ursula e quindi forse anche Genoveva ma Felipe non sa neppure che il terrore negli occhi della sua fidanzata dipende da questo…

Alfonso va a casa di Donna Bellita e cerca in tutti i modi di convincerla a partecipare al film che sta girando. Alla fine la grande cantante decide di accettare ma a una sola condizione: lei parteciperà al film se ci saranno anche Camino e Cinta. Alfonso a quanto pare, accetta questa proposta….

Liberto e Rosina stanno cercando di far incontrare Armando con Susana ed escogitano un nuovo piano. Liberto però inizia a pensare che non stanno agendo nell’interesse di sua zia. Ma Rosina insiste: non vuole che Susana soffra di solitudine o cada in depressione. Ed effettivamente da quando ha incontrato Armando, la donna sembra essere rinata…

Felipe racconta a Marcia le sofferenze che in passato anche Genoveva ha subito e ha affrontato per spiegarle che non era una donna così cattiva prima…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 13 gennaio 2021 su Cabale 5.