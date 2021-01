Beautiful anticipazioni: tra Shauna e Ridge solo amicizia o si lasceranno andare?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 14 gennaio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio quello che sta per accadere in città. Come avrete visto, è ormai crisi nera tra Ridge e Brooke che non riescono a trovare un punto di incontro, anzi. Dopo aver saputo che Brooke appoggia la scelta di Hope di adottare insieme a Liam il piccolo Douglas, Ridge si è reso conto di essere distante anni luce dalle prese di posizione di sua moglie. A complicare le cose ci ha pensato anche Shauna che si è presentata in camera da letto di Ridge, che cosa succederà tra i due?

Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di Beautiful di domani, 14 gennaio 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 14 gennaio 2021

Almeno per il momento Ridge non vede in Shauna una donna con la quale avere una relazione. Rappresenta per lui più una amica confidente che una amante. Ma le intenzioni della madre di Flo sono ben diverse. Per il momento comunque, ascolta le parole di Ridge, le sue ansie, le sue paure. Lo stilista non riesce proprio a capire quello che sta succedendo tra lui e Brooke ed è sempre più deluso dalla fine di questo matrimonio. Ormai non vede la luce in fondo al tunnel.

Intanto c’è anche un’altra coppia che affronta delle difficoltà. Bill continua a credere che Sally non sia la donna adatta per suo figlio Wyatt e invita il giovane a non sposare la Spectra. Wyatt però sembra aver preso la sua decisione. Ridge vorrebbe che Thomas non cedesse e che lottasse per suo figlio. Donna cerca di consolare Brooke dopo quello che è successo ma le distanze da Ridge sono davvero troppo evidenti. Liam continua a credere che adottare Douglas togliendo a Thomas ogni diritto, sia la cosa sbagliata da fare.

Non ci resta che continuare a seguire la soap americana per scoprire tutto quello che succederà nelle prossime imperdibili puntate.