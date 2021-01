Il segreto anticipazioni: nervi tesi tra Tomas e Alicia, come finirà?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani, 14 gennaio 2021? Come procede il percorso di guarigione di Raimundo, ci sono speranze? E che cosa ne sarà di Alicia, è davvero in pericolo? Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani, 14 gennaio e come sempre arrivano le anticipazioni che ci rivelano proprio cosa accadrà in quelle che sono le ultime puntate della soap spagnola. Come saprete infatti, nelle prossime settimane andranno in onda su Canale 5 gli ultimi episodi della saga de El secreto de Puente Viejo. In teoria la soap avrebbe già dovuto salutare il suo pubblico, ma andando in onda con episodi molto brevi, la durata è stata prolungata. Una scelta parecchio discutibile, visto che, gli ascolti de Il segreto sembrano essere sempre più bassi.

Ma torniamo a Puente Viejo con le anticipazioni e le ultime news per la puntata di domani.

Il segreto anticipazioni: la trama di domani 14 gennaio 2021

Tomas continua a chiedersi che cosa stia succedendo con Alicia ma alla fine, dopo aver scoperto che la ragazza temeva che potesse essere lui ad aver commissionato l’aggressione, cerca di chiarire. Ovviamente non è stato lui ma il fatto che Alicia lo abbia sospettato, lo mette in crisi.

Alla Villa, Rosa e Adolfo tornano in anticipo dal viaggio di nozze e lei, vedendo che Marta è ancora a Puente Viejo, va immediatamente su tutte le furie. Emilia viene contattata di nuovo dalla marchesa, che si mostra molto amichevole, ma donna Francisca la mette in guardia, dicendole che è bene non fidarsi di donna Isabel.

Mauricio riesce a chiarire la situazione con Alicia, che capisce che il Sindaco non ha cattive intenzioni. Ora a preoccuparla è Tomas, che si fa anche negare al telefono. Tra i due l’aria è tesa a causa dei ruoli che ricoprono e che, inevitabilmente, li dividono. Tomas ci è rimasto anche molto male per via dei sospetti di Alicia e vuole capire perchè abbia potuto sospettare di lui.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani, 14 gennaio 2021. Vi ricordiamo che la soap andrà in onda come sempre alle 16,40 circa, subito dopo il day time del Grande Fratello VIP 5.