Beautiful anticipazioni: Logan vs Forrester per l’adozione di Douglas, come finirà?

Hope non si rende neppure conto di quanto pericoloso possa essere Thomas e di come la sua ossessione sia ancora presente…Per questo motivo nelle prossime puntate di Beautiful vedremo la giovane Logan compiere diversi errori, come quello di non essere sincera al 100% con Liam. Non ci resta che scoprire quello che succederà nella puntata di Beautiful di domani, 15 gennaio 2021. Come avrete visto, i colpi di scena non mancano e da Los Angeles, ecco le ultime notizie che ci rivelano proprio quello che accadrà nelle puntate di metà gennaio della soap americana.

Avrete anche visto che Shauna non ha nessuna intenzione di farsi da parte, anzi. Sempre più convinta di avere una possibilità con Ridge, si presenta a casa sua. In questo momento si offre come sua confidente, visto che a quanto pare lo stilista non è ancora pronto a lanciarsi in una nuova storia ma sembra essere intenzionata ad andare ben oltre. Che cosa farà? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 gennaio 2021

Hope è sempre più combattuta e non trova in Liam un alleato, visto che il giovane Spencer crede che adottare Douglas non sia la scelta migliore. E allora la ragazza decide di assecondare la richiesta di Thomas, senza dire niente a Liam. Anche Eric è contrario all’adozione di Douglas; sa che Hope vuole bene al bambino ma questo non significa che debba crescerlo da sola senza Thomas che resta comunque suo padre. Ridge non vuole sentire ragioni in merito a questo tema e vuole che sia Thomas a crescere Douglas, non ha dubbi in merito.

Nel frattempo Shauna si rende conto che deve provare l’affondo con Ridge e fa anche una scoperta molto particolare. Quinn infatti le rivela che in qualche modo lei e Ridge hanno avuto un flirt, per cui il Forrester non è inespugnabile come dà a vedere. Anche lui potrebbe infatti avere dei punti deboli…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda il 15 gennaio 2021 come sempre alle 13,40 su Canale 5.