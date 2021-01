Il segreto torna domenica: Tomas entra nella setta, la mossa che non ti aspetti

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domenica 17 gennaio 2021? Innanzi tutto vi ricordiamo che la soap alla domenica cambia orario: andrà infatti in onda dopo Beautiful. Mediaset pensava che questa mossa avrebbe giovato agli ascolti ma a quanto pare, stando almeno ai dati auditel della passata settimana, la decisione non ha cambiato di molto le carte in tavola…Ma torniamo a Puente Viejo con le ultime notizie su quello che sta succedendo in paese. Come avrete visto negli ultimi episodi, nonostante quello che le è successo, Alicia non ha nessuna intenzione di ritirarsi dalla politica. Ha capito tra l’altro che Tomas era dalla sua parte e che per questo in paese adesso tutti lo chiamano anche il marchese operaio…La ragazza si è resa conto di aver sbagliato a non fidarsi di lui. Nel frattempo Filiberto muove le sue carte cercando di obbedire alle richieste della setta…Alicia spera di poter recuperare con Tomas ma le cose sono molto complicate.

Scopriamo adesso quelle che sono le anticipazioni per la puntata de Il segreto che ci aspetta il 17 gennaio 2021 su Canale 5.

Il segreto anticipazioni: la trama di domenica 17 gennaio 2021

Don Ignacio e Manuela discutono aspramente, perché lei è convinta che donna Begoña sia ancora pericolosa e non sia guarita del tutto. Tomas e Alicia, dopo aver discusso per via delle accuse mosse a Tomás da Julio Barreiros, si dividono bruscamente. Tomas infatti, con l’intervento di donna Isabel e di don Filiberto, è arrivato a pensare che sia meglio schierarsi con i suoi “pari”, per il bene di tutti; a tal fine, accetta l’invito di don Filiberto ad unirsi alla società segreta degli Arcangeli. Ma siamo davvero sicuri che lo stia facendo senza secondi fini?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda il 17 gennaio 2021 su Canale 5. Vi ricordiamo che si va in onda alle 14,20 circa, subito dopo una nuova puntata di Beautiful.