Una vita anticipazioni: Marcia e Felipe a un passo dalle nozze con l’incognita Ursula, lo permetterà?

Come sempre puntualissime arrivano le nostre anticipazioni di Una vita che ci rivelano quello che succederà nelle puntate in onda nel fine settimana. Come saprete Una vita non va in onda al sabato ma la domenica raddoppia, anche se in un orario diverso dal solito. Infatti vedremo prima Beautiful, poi Il segreto e poi Una vita, con una puntata doppia. Non ci resta quindi che scoprire quello che succederà nei due episodi lunghi che vedremo appunto nel pomeriggio di domenica. Cosa succederà il 17 gennaio 2021 ad Acacias 38?

Non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni, eccole quindi per voi.

Una vita anticipazioni: la trama dell’episodio 1107 ( seconda parte)

Susana evita Armando e inizia a essere gelosa di lui e Felicia. Bellita invita a casa i vicini per vedere con loro le scene di prova girate da Alfonso Carchano, ma vedendosi sullo schermo non si piace per niente. Jacinto insinua in Emilio il timore che Cinta possa innamorarsi di un attore del cinematografo. Genoveva propone a Felipe di lasciare che Marcia si riprende in casa sua, visto che comunque non sono ancora sposati. Ma se è vero che Felipe adesso di lei si fida, è anche vero che non pensa che Ursula sia la persona giusta per aiutare Marcia in questo periodo.

Una vita anticipazioni: la trama dell’episodio 1108 ( episodio completo)

Marcia esce dall’ospedale e fa ritorno nel quartiere, dove alloggerà in casa di Felipe. La coppia annuncia le imminenti nozze. Genoveva, dopo aver parlato con Felipe del passato di Ursula, convoca la baronessa Hilda Hirsch per disfarsi della sua domestica. Susana continua a evitare Armando e inizia a essere gelosa di Felicia. Rendendosi conto che la sua amica sta iniziando ad innamorarsi dell’ex diplomatico, Rosina mostra a Liberto che sua zia è gelosa di Felicia. A quanto pare la proiezione del film con Bellita protagonista non va proprio come lei si aspettava… Jacinto comprende bene la paura di Emilio che Cinta diventi un’attrice E se si innamorasse di una star del cinema? Marcia arriva nel quartiere, riceve l’affetto dei vicini e si trasferisce a casa di Felipe.

Grazie anche alle parole di Marcia, Felipe e Mauro si chiariscono. La ragazza chiede a entrambi di collaborare in modo da poter fermare Andrade, non vuole che altre ragazze soffrano quanto ha sofferto lei.

Una vita anticipazioni: la trama dell’episodio 1109 ( prima parte )

Ursula non riesce a credere che Genoveva si voglia liberare di lei. Ma la donan sa bene che mandando via la Dicenta dimostrerebbe a Felipe che di lei si può fidare. Come era prevedibile però la Dicenta non ha nessuna intenzione di lasciare la casa di Genoveva e inizia con le sue minacce: se dovesse essere cacciata, rivelerebbe quelle che sono le intenzioni della sua padrona.

Tutto questo e molto altro nella lunga puntata di Una vita che ci aspetta domenica dalle 15,15 alle 17,20.