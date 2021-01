Beautiful anticipazioni: Shauna e Ridge si confidano, Brooke delusa

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 17 gennaio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Come avrete visto tutta la famiglia Forrester si è schierata dalla parte di Thomas che ha diritto di veder crescere suo figlio senza che Hope lo porti via con l’adozione. Ma la figlia di Brooke non ha nessuna intenzione di arrendersi anche se Liam in questa storia, non è al suo fianco. Spencer infatti crede che non sia giusto adottare il bambino. Ridge e Brooke si sono resi conto che il loro matrimonio sta naufragando e non sanno come gestire la cosa. A complicare il tutto anche la presenza di Shauna nella vita del Forrester. La mamma di Flo gioca le sue carte, pronta a conquistare Ridge. Ce la farà?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 gennaio 2021

Ridge ritrova Shauna nella sua camera da letto e ne resta chiaramente sorpreso. Ma a differenza di quello che si potrebbe pensare, tra i due non succede nulla. Ridge è così turbato da quello che è accaduto nella sua vita di recente che trova in Shauna una confidente alla quale raccontare tutti i turbamenti della sua anima e quello che sta accadendo con Brooke. Shauna ascolta le parole di Ridge ma è chiaro che vorrebbe essere qualcosa di più di una semplice amica. Lo stilista spiega a Shauna del gesto dell’anello fatto da Brooke: sembra proprio che il loro matrimonio sia finito per sempre. L’unico a credere che si possa sistemare ancora tutto è Eric…

E Shauna, che cosa farà, ascolterà Ridge o proverà ad avvicinarsi a lui anche in altro modo?

Appuntamento a domani con la nuova puntata di Beautiful in onda intorno alle 14 per scoprire quello che accadrà tra Ridge e Shauna. Vi ricordiamo che dopo Beautiful andrà in onda Il segreto e a seguire due nuovi episodi di Una vita.