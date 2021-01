Beautiful anticipazioni: Hope ha un piano per prendersi Douglas e gioca con il fuoco

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 18 gennaio 2021? Come sempre lo scopriamo con le nostre ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani, 18 gennaio. Come avrete visto negli ultimi episodi, per Ridge le cose si complicano sempre di più. Brooke gli ha ridato l’anello e adesso lui si è reso conto che il matrimonio potrebbe finire da un momento all’altro. Al momento ci ha pensato Shauna a consolarlo ma mentre lui la vede solo come una amica, lei pensa che ci potrebbe essere anche dell’altro…Thomas fa ammenda con Erico e l’uomo gli ricorda anche anche tra Stephanie e Brooke ci fu una guerra durata moltissimo tempo. Lo invita però a pensare al bene del piccolo Douglas che deve avere un padre speciale come punto di riferimento e non una persona che combina guai.

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama di Beautiful per la puntata di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 18 gennaio 2021

Ridge è molto felice di avere una nuova amica che lo possa sostenere in questo momento di grande difficoltà ma chiarisce subito con Shauna che ama ancora Brooke, nonostante tutto e che comunque non ha intenzione di vedere un’altra donna. Se vuole essere una sua amica, tra di loro può funzionare ma non sta cercando una amante. Shauna però non si demoralizza…Nel frattempo anche Hope decide di giocare le sue carte. Senza dire nulla a Liam di quello che vuole fare, decide di assecondare le richieste di Thomas. Pensa infatti che così facendo, potrà adottare Douglas senza difficoltà. Ma Spencer non sa nulla e scoprendolo potrebbe arrabbiarsi moltissimo.

Non ci resta che seguire la puntata di Beautiful prevista per domenica e poi appuntamento a domani: come sempre 13,40 su Canale 5 per una nuova imperdibile puntata della soap americana.