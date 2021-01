Il segreto anticipazioni: Maqueda nei guai, chi lo sta ingannando ? Inigo ko

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani, 18 gennaio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Puente Viejo. Come avrete visto nell’appuntamento più lungo della domenica, di cose ne sono successe. Tomas ad esempio ha deciso di valutare la proposta di Don Filiberto che lo ha invitato a entrare nella setta mentre si è allontanato sempre di più da Alicia che si rammarica per quello che è successo nelle ultime settimane. Onesimo continua ad avere uno stranissimo atteggiamento nei confronti di Antonita, la domestica di Isabel non capisce come mai si comporti in questo modo…

Donna Francisca ed Emilia continuano a discutere su cosa sia più opportuno per aiutare Raimundo. La Montenegro si rifiuta di sottoporlo ad ulteriori trattamenti, che ritiene un’inutile tortura. Donna Begoña, intuito lo stato d’animo di Manuela, la affronta apertamente; la signora Solozabal però, oltre ad accusarla di spiarla in continuazione, la accusa di voler rubare il suo posto in famiglia, perché da sempre innamorata di Ignacio.

Ma adesso scopriamo quello che succederà nella puntata de Il segreto di domani, ecco le ultime news per voi.

Il segreto anticipazioni: la trama di domani 18 gennaio 2021

Tomas scopre che Maqueda sta prendendo accordi con la persona che vuole acquistare la miniera alle sue spalle. Decide di chiedere spiegazioni a Iñigo, accusandolo di tradimento, ma lui nega e si dirige comunque all’incontro. Il giorno successivo, scompare. Verrà poi ritrovato in un fosso, malconcio a seguito di un pestaggio, ma ancora vivo. La società segreta sta preparando un attacco, che cosa farà Tomas, accetterà di partecipare? Nel frattempo Hipolito e sua madre stanno decidendo se partire per Siviglia o meno, se la sentono di lasciare il negozio a Onesimo che ne ha sempre combinate di ogni?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani, 18 gennaio 2021 su Canale 5. Vi ricordiamo che la soap ci aspetta alle 16,40 su Canale 5.