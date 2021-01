Una vita anticipazioni: Marcia e Felipe si sposeranno senza inconvenienti e colpi di scena?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 18 gennaio 2021? Se i nostri calcoli non sono errati, dopo la puntata lunga prevista per la domenica, dovrebbe andare in onda la seconda parte dell’episodio 1109 di Acacias 38. Marcia è finalmente tornata a casa ma Felipe non ha voluto in nessun modo che la ragazza fosse accolta da Genoveva. La donna si è resa conto che fino a quando Ursula lavorerà al suo servizio, Felipe non si fiderà di lei. Per questo motivo Genoveva ha preso una decisione: cacciare la Dicenta. Ma ovviamente la donna non ha nessuna intenzione di lasciare Acacias 38 e si prepara a passare al contrattacco. Cosa accadrà quindi adesso? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 18 gennaio 2021

Marcia ha accettato la proposta di matrimonio di Felipe, e visto tutto quello che è successo nelle ultime settimane, i due hanno deciso di non aspettare e vogliono farlo il prima possibile. Fabiana e Agustina quindi cercano di preparare tutto, anche l’abito da sposa per la giovanissima brasiliana.

Susana, Armando e Felicia pranzano insieme. La sarta cerca di capire se l’uomo possa essere interessato a lei oppure alla sua amica. Genoveva manda Ursula a ritirare il regalo che ha scelto per il matrimonio di Marcia e di Felipe ma la Dicenta mette in dubbio che la donna voglia davvero continuare a fingere di essere amica della coppia. Per la Dicenta i problemi non sono finiti, infatti la donna viene affrontata da Mauro che le dice di essere pronto a tutto pur di dimostrare la sua colpevolezza nella faccenda che ha visto Marcia sequestrata e venduta ad Andrade.

Genoveva interviene rassicurando Mauro sul fatto che tutti fanno il tifo per la nuova coppia. A quanto pare Bellita non ha nessuna intenzione di partecipare al film di Alfonso ma l’uomo le dice che se lei no ci sarà, allora neppure per Camino e Cinta ci saranno possibilità nel mondo del cinema. Mauro si prepara a lasciare Acacias 38 ma prima per lui c’è una piccola festicciola d’addio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 18 gennaio 2021.