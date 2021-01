Beautiful anticipazioni: il piano di Hope per adottare Douglas, Liam non sa nulla

Hope vuole sfruttare l’ossessione che Thomas ha per lei, convinta del fatto che l’uomo si farebbe manipolare con le mosse giuste. Ma conosce davvero Thomas? La ragazza ha parlato del suo piano con Brooke ma non ha detto nulla a Liam che al momento non sa davvero nulla delle intenzioni della Logan e questo, a lungo andare, potrebbe complicare le cose tra i due. Ma che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che come sempre, ci rivelano la trama per la puntata di domani, 19 gennaio 2021. Avrete visto che nella vita di Brooke e Ridge molte cose stanno cambiando ma anche se questo matrimonio sembra andare alla deriva, al momento Ridge non è pronto ad aprire il suo cuore a un’altra donna e lo ha fatto capire molto chiaramente a Shauna che si è presentata nella sua camera da letto.

Va bene una amica, una spalla, una persona sulla quale contare ma al momento, non ci può essere altro. Shauna a quanto pare non ha nessuna intenzione di arrendersi e per il momento è pronta ad assecondare le richieste di Ridge per poi sganciare l’assalto finale.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 gennaio 2021

Hope ha intenzione di giocare al meglio le sue carte e non vuole sbagliare neppure una mossa. Per questo motivo continua a non dire niente a Liam che non ha idea di quello che la sua compagna sta tramando. Ma Hope decide di partecipare anche alla festa di Halloween a casa di Eric. Asseconda una volontà di Thomas ma allo stesso tempo vuole assicurarsi che il Forrester non chieda l’affidamento esclusivo del bambino. Hope sa bene che il percorso che porta verso l’adozione del piccolo Douglas non è affatto in discesa, anzi…Hope tra l’altro è convinta di fare tutto nel bene del bambino, che vuole tornare a casa da lei…

