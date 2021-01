Il segreto anticipazioni: Emilia vuole far curare Raimundo, gli salva la vita?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani, 19 gennaio 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo. Dopo la puntata di domenica la soap è tornata in onda nella sua classica collocazione delle 16,35. E non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni. Come avrete visto, negli ultimi episodi in onda, si è riacceso lo scontro tra Emilia e Francisca. La figlia di Raimundo infatti pensa che suo padre potrebbe rimettersi se partecipasse a un trattamento sperimentale e continua a informarsi sugli studi recenti in questo senso. Ma Francisca a quanto pare crede che non sia il caso di rischiare così tanto. Tra le due quindi c’è molta tensione…

Lo spostamento della soap alle 14,10 alla domenica, non ha portato a una crescita di ascolti ma ormai, siamo alla battute finali visto che restano davvero pochissimi episodi prima del gran finale. Ma torniamo a Puente Viejo con le anticipazioni, eccole per voi.

Il segreto anticipazioni: la trama di domani 19 gennaio 2021

Tomas scopre che Maqueda sta prendendo accordi con la persona che vuole acquistare la miniera alle sue spalle. Decide di chiedere spiegazioni a Iñigo, accusandolo di tradimento, ma lui nega e si dirige comunque all’incontro. Il giorno successivo, scompare. Verrà poi ritrovato in un fosso, malconcio a seguito di un pestaggio, ma ancora vivo. Don Filiberto riesce a convincere Tomas ad entrare a far parte della società segreta degli Arcangeli, che stanno preparando un attacco. Ma Tomas vuole davvero far parte di questa setta o lo sta facendo per scoprire chi ne fa parte e quali siano i loro obiettivi?

La famiglia Mirañar è partita per Siviglia, lasciando Onesimo a occuparsi dell’emporio. Lui, soffrendo di solitudine, cerca di trattenere ogni cliente che entra, dandogli il tormento. Emilia e donna Francisca continuano a discutere su cosa sia meglio per Raimundo, che non dà segni di miglioramento.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto che ci aspetta domani, 19 gennaio 2021 ovviamente come sempre dopo il day time di Amici e dopo il day time del Grande Fratello VIP 5.