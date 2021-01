Il segreto anticipazioni: i sospetti di Tomas e l’aggressione di Inigo

Emilia non riesce ancora a capire come mai Donna Francisca non voglia provare le cure sperimentali per salvare suo padre. La figlia di Raimundo è stanca di vederlo come una sorta di fantasma e cerca di fare il possibile per ridargli energia. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani, 20 gennaio 2021. Marta e Adolfo si ritrovano di nuovo insieme e non riescono a negare i sentimenti che provano. La situazione è sempre più difficile visto che sia Marta che Adolfo sono sposati. Hanno cercato di fare di tutto per soffocare i sentimenti che provano ma non ci sono riusciti. E Rosa non è una che non si rende conto di tutto questo…Isabel probabilmente si è resa conto di queste problematiche e ha chiesto a suo figli di poter incontrare Rosa ma Adolfo non ha voluto che sua madre la vedesse. Tomas nel frattempo cerca di capire che cosa sta davvero tramando Maquedra. Inigo cerca di convincerlo in tutti i modi che non ha tradito la sua famiglia…

Non ci resta che scoprire cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani, ecco le anticipazioni per voi.

Il segreto anticipazioni: la trama di domani 20 gennaio 2021

La famiglia Mirañar è partita per Siviglia, lasciando Onesimo a occuparsi dell’emporio. Lui, soffrendo di solitudine, cerca di trattenere ogni cliente che entra, dandogli il tormento. Emilia e donna Francisca continuano a discutere su cosa sia meglio per Raimundo, che non dà segni di miglioramento. Emilia vorrebbe sottoporlo a un trattamento medico che potrebbe risvegliarlo, ma donna Francisca si oppone con tutte le sue forze.

Tomas non immagina che presto per il povero Inigo ci saranno delle brutte novità.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani, 20 gennaio 2021. Il segreto ci aspetta come sempre alle 16,40 come avrete visto, gli episodi dopo le feste di Natale, sono molto più brevi e spesso vanno in onda anche dei minuti della puntata del giorno precedente. Purtroppo il destino delle soap è questo!