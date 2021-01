Una vita anticipazioni: Marcia e Felipe pronti alle nozze ma arriva Santiago, lei è già sposata?

Tornano puntualissime le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata di domani, 20 gennaio 2021? Lo scopriamo proprio con le ultime news da Acacias 38, domani in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1110 della soap spagnola! Come avrete visto, Mauro si prepara a lasciare il quartiere nonostante sappia che sentirà la mancanza a Yolanda per la quale ha lasciato una dolce lettera. Marcia e Felipe invece si preparano per le nozze: manca pochissimo al si! Genoveva sa che deve sbarazzarsi il prima possibile di Ursula per continuare con il suo piano e per fare in modo che Felipe si fidi ciecamente di lei. Ma la Dicenta è un osso duro e le cose sono sempre più complicate…Ma non finisce qui: nella puntata di domani ci sarà infatti un clamoroso colpo di scena. Ad Acacias 38 arriva Santiago. Chi è quest’uomo? A quanto pare Marcia è già sposata…

Vediamo quindi che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 20 gennaio 2021

Cinta organizza una sorpresa per Emilio e lo invita per un aperitivo in casa con la complicità di Araxanta. Da quando lei e Camino partecipano alle riprese del film il giovane è sempre più geloso. Felipe è molto felice in vista delle nozze con Marcia ma non può fare a meno di ripensare anche a Celia e a quanto si sono amati. Ramon gli sta vicino in questo delicato momento, e si sente un po’ in colpa ripensando a tutto quello che successe proprio con la moglie dell’avvocato. Felipe in ogni caso sembra essere felice di poter voltare pagina finalmente e adesso è sereno.

Marcia va in soffitta a salutare tutti i suoi amici e a ringraziarli, oltre che a invitarli alle nozze. Ma questo momento di allegria viene turbato dalla presenza di Ursula. Marcia sa bene che non può fidarsi di lei. La Dicenta le racconta una storia strappalacrime ma la fidanzata di Felipe non cede. Susana parla con Rosina di quello che sta succedendo con Armando, sempre più convinta che l’uomo sia interessato solo a Felicia.

Marcia riceve una bellissima sorpresa: a quanto pare Yolanda potrà partecipare al matrimonio. Alla fine Josè e Bellita sembrano aver trovato un accordo per il film con Alfonso che si farà!

E’ il giorno del matrimonio e Felipe non vede l’ora di abbracciare Marcia. Ramon e Agustina si prendono cura di lui preparandolo per le nozze. C’è grande attesa per le strade del quartiere, tutti i vicini si preparano ad attendere Marcia, davanti alla chiesa. E finalmente Marcia e Felipe sono insieme, davanti alle persone che vogliono bene a entrambi e si preparano per giurarsi amore eterno. Ma proprio sul più bello, mentre Felipe e Marcia sono pronti per entrare in chiesa, davanti a loro si palesa Santiago…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 20 gennaio 2021.