Beautiful anticipazioni: Hope manipola Thomas, Liam si allontana sempre di più

Hope continua a fare di testa sua e questo l’allontanata da Liam. Non si rende conto che in qualche modo Thomas sta ancora condizionando la sua vita e invece che ascoltare il parere delle persone che le stanno vicine, va dritta per la sua strada. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 21 gennaio 2021. Come avrete visto alla fine Hope ha deciso di andare alla festa a casa di Eric e questo significa anche lasciare da solo Liam. Spencer però non ha nessuna intenzione di stare a casa ad aspettare Hope e così va da Steffy che invece nell’ultimo periodo sembra comprendere in ogni modo le sue esigenze. Siamo di fronte a un riavvicinamento? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 gennaio 2021

A quanto pare Hope pur di ottenere quello che vuole, ha deciso di non passare il suo primo Halloween con Beth, insieme a Liam. E allora Spencer ha preso la sua decisione: far divertire lo stesso la piccola. Per questo è andato da Steffy per festeggiare Halloween insieme a lei e insieme alla piccola Kelly e divertirsi come una famiglia. Hope invece è andata da Thomas con la speranza di ottenere quello che vuole. Pensa di poter manipolare il figlio di Ridge ma le cose sono più complicate di quello che lei immagina. Thomas però ha anche detto a Ridge che sembra che tra lui e Hope le cose vadano meglio e suo padre lo mette in guardia: mai fidarsi del cambiamento improvviso di una Logan.

Hope in realtà prima di andare alla festa di Thomas ha passato del tempo con Liam e la piccola Beth e pensava che i due sarebbero poi andati a dormire ma si sbagliava. Neppure le parole di Brooke hanno impedito alla giovane Logan di continuare con il suo piano.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 21 gennaio 2021.