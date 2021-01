Beautiful anticipazioni: Hope disposta a tutto, anche a concedersi?

Shauna ha capito che Ridge può essere conquistato, anche se a piccoli passi. E così decide di stare al suo fianco prima come una amica ma piano piano, si avvicinerà a lui facendogli capire che potrebbe esserci anche altro. E’ questo il suo piano di azione…Ma che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 22 gennaio 2021. Vi ricordiamo che Beautiful va in onda tutti i giorni. Dopo la puntata del venerdì ci aspetta anche sabato e domenica…

Ma torniamo a Los Angeles dove in casa Forrester è in corso una festa di Halloween alla quale Hope sta partecipando senza aver detto a Liam quelle che sono le sue reali intenzioni. La giovane Logan però non sa che Liam non si è fermato a casa da solo con la piccola Beth ma che ha deciso di continuare a festeggiare senza di lei andando a trovare Steffy…Intanto Ridge ha fatto sapere a Eric e a Quinn che per il momento continuerà a vivere insieme a loro…Il piccolo Douglas è felicissimo di vedere Hope alla festa, per lui ormai lei è diventata la sua mamma.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, ma scopriamo nel dettaglio la trama del 22 gennaio 2021. Ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 gennaio 2021

Hope ha deciso di puntare tutto sulla seduzione. Questa storia è iniziata dall’ossessione che Thomas ha per lei. Ormai lo ha capito per cui sa che deve giocare queste carte. Finita la festa di Halloween quindi, Hope decide di assecondare in qualche modo Thomas. Ha bisogno di una firma per l’adozione del piccolo Douglas e per farlo a quanto pare, sarebbe disposta a tutto. Per questo si ferma in camera con Thomas. Ma fino a che punto si sente di arrivare la donna?

Nonostante gli avvertimenti di Ridge, Thomas sembra voler credere alle intenzioni di Hope. Ma che cosa farà? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprirlo.