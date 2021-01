Il segreto anticipazioni: Alicia ancora una volta rischia grosso, che succederà?

Sono davvero tante le cose che stanno succedendo in paese, molte delle quali davvero inaspettate. E molto altro dovrà succedere nelle prossime puntate della soap di Canale 5. Che cosa vedremo nei prossimi episodi de Il segreto? Lo scopriamo con le anticipazioni iniziando dalla puntata de Il segreto di domani, 22 gennaio 2021. Come avrete visto, Alicia è rimasta coinvolta in un attentato e sua madre non sa ancora che cosa le è successo. Ovviamente c’è grande agitazione e si vuole capire che ne è stato della ragazza. Intanto scopriamo che anche Maqueda non se la passa benissimo visto che è stato aggredito. L’uomo sta cercando di dimostrare di non essere corrotto, dopo le scoperte fatte da Tomas ma è andato incontro al pericolo, rischiando anche di morire, per questa volta però, è salvo. Isabel ha scoperto che Maqueda sta bene, anche se è finito in ospedale, e rassicura anche Antonita, molto preoccupata per le condizioni dell’uomo.

E adesso passiamo alle anticipazioni, che ci rivelano proprio quello che succederà nella puntata de Il segreto di domani. Ecco le ultime news da Puente Viejo per voi.

Il segreto anticipazioni: la trama di domani 22 gennaio 2021

Alicia, che doveva partecipare a un comizio a La Puebla, potrebbe essere rimasta coinvolta in un attentato. Il collega, Julio Barreiros, è morto e Encarnacion teme il peggio.

Onesimo, rimasto solo all’emporio, continua a tormentare ogni cliente: ha una nuova idea per un’attività (che però ancora non rivela) e vuole scrivere le sue memorie. Tra Francisca ed Emilia la situazione è sempre più tesa. Iñigo viene dimesso dall’ospedale e trova Tomas ad aspettarlo, che intende costringerlo a spiegargli i dettagli dell’aggressione che ha subito.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 22 gennaio 2021 come sempre alle 16,35 circa su Canale 5.