Beautiful anticipazioni del sabato: Liam e Steffy pericolosamente vicini

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda sabato 23 gennaio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles e ci rivelano la trama del prossimo episodio della soap americana. Come avrete visto è tempo di Halloween in Usa! E tutti sono intenti a festeggiare. Mentre Hope ha deciso di andare da Thomas, per passare un po’ di tempo con il piccolo Douglas, Liam avrebbe dovuto restare a casa con la piccola Beth, dopo i festeggiamenti per Halloween. Ma visto che la bambina non dormiva, alla fine Liam ha decido di raggiungere Steffy e Kelly per festeggiare insieme alle due bambine Halloween. Hope al momento non lo sa come Liam non sa che la ragazza è disposta a sedurre Thomas pur di ottenere quello che vuole, ossia l’affidamento del piccolo Douglas. Ridge ha cercato di mettere in guardia suo figlio ma Thomas crede di potersi fidare di Hope…

Non ci resta che scoprire che cosa succederà nella puntata di sabato di Beautiful la soap ci aspetta prima di Amici 20! Buona visione…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 23 gennaio 2021

La festa di Halloween rimescola le carte per tutti. Brooke è rimasta a casa a chiacchierare con sua sorella Donna che era passata per un saluto. Le due Logan sembrano essere molto preoccupate per Hope e per quello che sta facendo con Thomas. Mai immaginerebbero che dovrebbero preoccuparsi anche di quello che fa Ridge, visto che Shauna, anche lei invitata alla festa di Eric, sta cercando in tutti i modi di sedurre lo stilista.

Liam e Steffy si stanno confidando e il giovane Spencer le dice che è ancora molto legato a lei. Stava riflettendo sul fatto che Steffy potesse avere un altro uomo ed è giunta alla conclusione che forse, questo, potrebbe dargli fastidio. Liam si rende conto di provare ancora qualcosa per la sua ex?

Hope è troppo impegnata con la sua tattica per sedurre Thomas e ottenere l’affidamento di Douglas per vedere quello che sta invece succedendo tra Liam e Steffy…Sarà tardi quando se ne accorgerà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 23 gennaio 2021!