Da lunedì Il segreto cancellato dal pomeriggio di Canale 5: ritorna DayDreamer tutti i giorni

Comprendere alcune delle mosse fatte in questo periodo da Mediaset è davvero, impossibile. C’è però sempre una cosa che accomuna quasi tutte le decisioni prese ai piani alti: non solo l’improbabilità delle scelte, ma anche il poco rispetto che si ha nei confronti del pubblico. Come comunicato sui social infatti, da lunedì, Il segreto non andrà più in onda nel pomeriggio di Canale 5 ( anche se al momento sulla Guida Tv ufficiale, resta nella programmazione come di consueto). Al posto della soap spagnola, che sta per terminare per sempre, andranno in onda gli ultimi episodi di Day Dreamer che quindi, dal 25 gennaio, sarà trasmesso dal lunedì al venerdì prima di Pomeriggio 5.

Una scelta davvero insensata. L’unica cosa logica sarebbe stata, a settembre, quella di lasciare in onda Day Dreamer-Le ali del sogno, fino al termine degli episodi e poi riportare in onda nel day time Il segreto, che era già andato in pausa con gli episodi inediti. In quei mesi, gli ascolti della serie con Can Yaman e Demet Odzemir infiammavano il pomeriggio della rete, con una media di 2,5 milioni di spettatori. Ed era in quel momento che bisognava battere il ferro finchè era caldo. E invece Mediaset è stata capace di spompare anche una serie fenomeno come Day Dreamer, spezzettandola, mettendola prima al fine settimana, poi solo un giorno, poi forse in prima serata, poi forse ti cancello, ti sposto e ti rimetto. Insomma una pantomima che ha portato il pubblico a disinteressarsi completamente della serie e a cercare di reperire le ultime puntate in streaming, in modo da poterle vedere a proprio piacimento.

Il segreto cancellato dal pomeriggio di Canale 5: quale sarà il suo destino?

In tutto ciò ci chiediamo: e i quasi 2 milioni di spettatori che seguono Il segreto? Continueranno a vederlo solo la domenica pomeriggio in modo che possa coprire ancora diversi mesi? Al momento mancano una ventina di episodi della soap che se andassero in onda in modo integrale, corrisponderebbero ( con episodi di circa 40 minuti) a un mese di programmazione. Se il Segreto dovesse quindi andare in onda solo la domenica, ce lo ritroveremmo almeno per altri 3- 4 mesi, una agonia davvero assurda. A questo aggiungiamo anche che Day Dreamer-Le ali del sogno, andando in onda dalle 16,45 alle 17,20 circa, non avrebbe neppure una ventina di minuti reali di messa in onda, sarebbe quindi spezzettato ancora di più rispetto al solito. Tutto questo quale senso ha?