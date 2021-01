Beautiful anticipazioni: Hope cederà alla proposta indecente di Thomas?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 24 gennaio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che ci arrivano direttamente da Los Angeles dopo le varie feste per Halloween. Come avrete visto, Hope ha deciso di giocare le carte della seduzione con la speranza che Thomas ceda alle sue proposte. Non aveva però pensato al fatto che anche Liam ha voglia di vivere con la sua piccola ed è per questo che è andato da Steffy, invece che dormire con Beth…La vicinanza di Steffy e Liam al momento non sembra preoccupar Hope, troppo concentrata sulle sue manovre per l’adozione del piccolo Douglas. Ma fa molto male perchè Liam si potrebbe nuovamente riavvicinare alla sua ex moglie. Che cosa accadrà quindi?

In casa Forrester sta succedendo anche dell’altro, Shauna sa bene come usare le sue carte di seduzione e lo sta facendo con Ridge che ne è davvero intrigato… Ma scopriamo nel dettaglio quelle che sono le anticipazioni e la trama di domani della puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,50 circa su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 gennaio 2021

Hope sta giocando con il fuoco. Ha fatto credere a Thomas di essere andata alla festa anche per passare del tempo con lui. Questo ha riacceso le speranze nel giovane che per l’ennesima volta prova a baciarla. Ma Hope non ha intenzione di avvicinarsi a lui, da quel punto di vista. E così deve cercare di resistere alle provocazioni, senza però generare del sospetto in Thomas che dovrebbe, stando al suo piano, fidarsi di lei...L’uomo vorrebbe passare la notte con Hope: se lei lo farà, potrebbe cedere sull’adozione…

Hope non immagina che in quello stesso momento, Liam non è da solo in casa con Beth ma è andato da Steffy e Kelly per trascorrere la notte di Halloween in famiglia. Riflettendo sul loro rapporto, Liam si rende conto che sarebbe geloso se la sua ex avesse un altro uomo e lo confida a Steffy…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 24 gennaio 2021 su Canale 5.