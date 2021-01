Il segreto cancellato nel day time: si torna domenica 31 gennaio

Che fine ha fatto Il segreto? Se lo staranno chiedendo i tanti telespettatori che seguivano ogni giorno la soap spagnola. Una media di 2 milioni di persone, qualcosina in meno nelle ultime settimane che dovranno aspettare la domenica per scoprire come andrà a finire questa saga. Dal 25 gennaio 2021 infatti nel pomeriggio di Canale 5 andrà in onda al posto de Il segreto la serie turca Daydreamer-Le ali del sogno. Mediaset ha deciso di cambiare ancora una volta le carte in tavola per cui da domani, la serie turca con l’amatissimo Can Yaman andrà in onda con gli ultimi episodi, alle 16,45 prima di Pomeriggio 5.

Per quanto riguarda invece Il segreto, possiamo ricordarvi che mancano circa una ventina di episodi al gran finale. Se fossero andati in onda senza tagli in questi mesi e senza la lunga sosta di Natale, la soap avrebbe già salutato il pomeriggio di Canale 5 e invece l’agonia continua. Il segreto quindi cancellato dal pomeriggio di Canale 5, torna in onda il 31 gennaio 2021. E per i più curiosi arrivano le nostre anticipazioni.

Il segreto anticipazioni: la trama di domenica 31 gennaio 2021

Donna Francisca non dà peso all’attentato, convinta che i repubblicani se la siano cercata. Inoltre, lo scontro con Emilia è arrivato al culmine, coinvolgendo anche Matias. Emilia, infatti, ha chiesto l’aiuto del figlio, decisa a far ricoverare Raimundo in un ospedale specializzato.

Emilia, decisa a voler portare Raimundo in una clinica per sottoporlo ad un trattamento che potrebbe aiutarlo, coinvolge Matias nel suo piano e comincia a gettarne le basi. Alicia, sopravvissuta all’attentato de La Puebla in cui ha perso la vita Julio Barreiros, torna a Puente Viejo.

Gli Arcangeli rivendicano l’attentato e molti candidati repubblicani, intimoriti, decidono di ritirarsi dalla corsa alla carica di sindaco. Alicia, al contrario, è ancora più decisa a difendere i suoi ideali di libertà contro l’oppressore, nonostante anche lei sia spaventata.

Tutto questo e molto altro nel prossimo episodio de Il segreto in onda alle 14,15 circa domenica prossima.