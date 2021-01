Una vita anticipazioni: Santiago abbandona Marcia pagato da Genoveva?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 25 gennaio 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio quello che succederà domani! Doppio episodio alla domenica ma lunedì si torna di nuovo con la puntata più breve. Domani, se le nostre anticipazioni sono corrette, dovremmo vedere la prima parte dell’episodio 1114 di Acacias 38. Come avrete visto domenica, Felipe ha deciso di andare avanti con la sua vita. Ha saputo da Marcia che lei pensava che Santiago fosse morto, ma questo non gli basta. Santiago è vivo, è suo marito e anche se Marcia gli ha dichiarato il suo amore, Felipe non vede il futuro per questa storia. Decide quindi di voltare pagina pur soffrendo moltissimo. E in questo periodo così delicato si affida a Genoveva che sembra essere la spalla perfetta sulla quale piangere.

Ursula è convinta che Genoveva abbia contattato Santiago per farlo arrivare proprio a poche ore dalle nozze. Ma la donna nega di aver a che fare con il marito di Marcia. Quale sarà la verità? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 25 gennaio 2021

Susana si immagina felice con Armando e dopo aver parlato con Rosina decide di dargli una possibilità, ma qualcosa non permette a Susana di lasciarsi andare. La donna si sa, è sempre attenta ai precetti della chiesa e quando scopre che Armando ha divorziato si blocca: al momento non lo può accettare…

Cinta inizia le riprese del film senza capire il ruolo che interpreta mentre Emilio viene istruito sul cinema. Bellita si congratula con tutti i vicini mentre Felicia non ha preso affatto bene la deciso di Alfonso che ha escluso Camino dalla pellicola. Josè cerca di mettere pace tra le due donne…Santiago cerca di riconquistare la fiducia di Marcia ma la giovane è davvero innamorata di Felipe e non può far finta di nulla.



Nel frattempo sui giornali viene pubblicata la notizia delle indagini fatte e di quello che Felipe ha fatto per sgominare il giro losco di affari di Andrade. Casilda spiega alle signore di Acacias 38 che Marcia non sapeva che Santiago fosse ancora vivo mentre Alfonso sembra essere felicissimo di aver scelto Cinta perfetta per la parte del film.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 25 gennaio 2021 su Canale 5.