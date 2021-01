Beautiful anticipazioni: chi finirà dentro l’acido? Risvolto shock alla Forrester

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 27 gennaio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles e ci rivelano la trama della prossima puntata in onda su Canale 5 come sempre alle 13,40. Avrete visto che il piano di Hope per il momento non è andato come lei si augurava anche perchè Thomas è si ossessionato da lei, ma non è così manipolabile…Nel frattempo anche Zoe si è resa conto di quello che Hope sta facendo e mette in guardia il suo nuovo amico. Le prossime puntate di Beautiful sono assolutamente da non perdere perchè ci sarà un colpo di scena davvero inaspettato che ha a che fare con la scoperta che Ridge farà nella puntata di domani. Nel frattempo Hope per il momento non ha ceduto al ricatto sessuale di Thomas, se così possiamo definirlo ma la ragazza sembra essere in trappola. Pensava di avere lei la situazione sotto controllo ma a quanto pare, si sbagliava…

Ma vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta con le anticipazioni di Beautiful, ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 gennaio 2021

Ridge cerca di concentrarsi anche sul lavoro, nonostante le mille preoccupazioni che ha in questo periodo. Scopre una cosa che non gli fa molto piacere. Le lavatrici usare alla Forrester per gli abiti, vengono pulite con un acido che potrebbe essere pericolosissimo se entra in contatto con la persona. Shauna sta facendo il possibile per stare vicino a Ridge ma lui cerca ancora una confidente, una spalla sulla quale piangere, lei invece vorrebbe molto di più…

Come vi dicevamo in precedenza, non perdete di vista le lavatrici e l’acido perchè siamo vicini a un colpo di scena clamoroso che vedrà uno dei protagonisti della soap americana, finire malissimo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 27 gennaio 2021, a seguire, da non perdere, un nuovo episodio di Una vita.