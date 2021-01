Una vita anticipazioni: il nuovo piano di Genoveva per distruggere Marcia. Chi spia Bellita?

Che cosa sta tramando Genoveva per liberarsi di Marcia una volta e per sempre? A quanto pare lo scopriremo proprio nelle prossime puntate di Una vita che ci aspettano su Canale 5 nel mese di febbraio 2021. Ma iniziamo subito col raccontarvi quello che accadrà domani, 27 gennaio 2021. Santiago, come avrete visto negli ultimi episodi, ha voluto salvare la faccia di sua moglie davanti a tutti gli abitanti di Acacias 38, raccontando la loro drammatica storia. Marcia finita a essere la schiava di Andrade e lui in prigione. Ha cercato di salvarla senza riuscirci e poi Andrade ha detto a Marcia che era morto ma in realtà le cose erano andate in modo diverso. Santiago ha anche perdonato Marcia per essersi innamorata di un altro uomo ma adesso che lui è tornato, le cose sono cambiate. Anche Felipe sembra pensarla come Santiago e non ha intenzione di perdonare la donna che ancora ama, il sentimento infatti non basta!

Ma vediamo quello che succederà nella puntata di Una vita in onda domani, alle 14,10 seguiremo la seconda parte dell’episodio 1114 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 27 gennaio 2021

Ad Acacias 38 i vicini parlano di quello che sta succedendo nella vita di Felipe. L’uomo è stato capace di sgominare un traffico illegale di donne pur di salvare Marcia e alla fine si è ritrovato senza nulla, visto il ritorno di Santiago nella vita della ragazza…Josè e Bellita parlano con i vicini della pellicola che Cinta sta girando. Emilio non sembra essere molto entusiasta mentre Felicia è ancora delusa, visto che per Camino non c’è nessun ruolo.

Lolita insiste per la scelta del nome ma ad Antonito, quello da lei proposto, proprio non piace e questa volta sembra essere intenzionato a non cedere alle richieste di sua moglie. Genoveva e Liberto si incontrano per parlare dei loro affari e sembra che tutto stia andando come previsto. Ovviamente i due finiscono per commentare anche quello che è successo tra Felipe e Marcia, entrambi preoccupati per quello che accadrà nei prossimi giorni. Genoveva poi confessa a Liberto che vuole aiutare Santiago in modo che se ne vada da Acacias 38, spiega che lo fa solo per aiutare Felipe a ritrovare la sua serenità…Ursula non può fare a meno di pensare che Genoveva per l’ennesima volta stia tramando qualcosa…Ma la donna la invita a limitarsi a fare la domestica.

Mentre Bellita e Felicia discutono sul fatto che Camino non abbia avuto un ruolo nel film di Alfonso, ancora una volta vediamo una persona, misteriosa, che sta ritagliando articoli di giornale nei quali si parla proprio della cantante. Ma chi è questa persona ossessionata da Bellita che continua a spiare ogni sua mossa?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 27 gennaio 2021 su Canale 5.