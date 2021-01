Beautiful anticipazioni: Liam e Hope più che distanti. Zoe fa la sua mossa

Il piano di Hope è andato come lei si augurava? Brooke non sa davvero che cosa pensare e anche Ridge si rende conto che tra la giovane Logan e Thomas sta succedendo qualcosa, niente di buono a suo dire. Ma che cosa deciderà di fare il giovanissimo stilista con i documenti per l’adozione? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 28 gennaio 2021. Come vi abbiamo già detto negli ultimi articoli dedicati alle anticipazioni della soap americana, vi ricordiamo di non perdere per nessun motivo le prossime puntate perchè ci sarà davvero un clamoroso colpo di scena che vi terrà incollati alla tv…Ma torniamo a noi, con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 28 gennaio 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 gennaio 2021

A quanto pare Thomas ha preso la sua decisione e sembra essere pronto per firmare i documenti. Non vuole avere la custodia esclusiva ma si accorda con Hope per la custodia congiunta. Brooke intanto si sfoga con Donna e le dice che ha paura di quello che potrebbe fare Hope. Sa bene che è disposta a tutto per il piccolo Douglas ma allo stesso tempo teme che anche Thomas possa essere pericoloso per lei…Zoe si è resa conto che, nonostante le sue attenzioni per Thomas, il giovane ha ancora in mente Hope, come se fosse ossessionato da lei. Bill cerca di far capire a suo figlio che è Hope a sbagliare con questa storia della custodia di Douglas e che lui non deve affatto sentirsi in colpa. Liam si rende conto che potrebbe perdonare suo padre e accettare la proposta di tornare a lavorare con lui ma quando ne parla con Hope si accorge che sua moglie è sempre più distante e la cosa lo manda in crisi. Tra i due c’è un divario davvero incolmabile…

Se però fino a qualche settimana prima Liam poteva accettare tutto questo, adesso non può farlo. Hope non sta male per la loro piccola Beth ma si preoccupa troppo per Douglas che in fin dei conti non è suo figlio. Lei adesso una bambina da crescere ce l’ha…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 28 gennaio 2021 su Canale 5 alle 13,40.