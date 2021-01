Una vita anticipazioni: Felipe non si arrende, lui e Marcia hanno ancora una speranza?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 28 gennaio 2021? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. In onda domani alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1115 di Acacias 38. Come avrete visto, Santiago e Felipe hanno avuto un faccia a faccia. L’avvocato non ha nascosto il disappunto che prova, nel vederlo ancora nel quartiere e allo stesso tempo non ha nascosto i sentimenti che prova per Marcia. La ama e non può essere altrimenti. Allo stesso tempo però rispetta la legge e sa bene che la donna è sposata…Ma siamo davvero sicuri che Felipe rinuncerà al grande amore della sua vita? Marcia ha capito di essere ancora innamorata di lui e il ritorno in Spagna di Santiago non le ha creato nessun turbamento da quel punto di vista. Nel suo cuore c’è solo Felipe…Nel frattempo Genoveva continua a tramare ma nessuno al momento sembra sapere quelle che sono le sue intenzioni…

Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata di Una vita in onda domani su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 28 gennaio 2021

Susana dopo aver scoperto che Armando è divorziato, vorrebbe evitarlo perchè non può accettare di frequentare un uomo che ha infranto il giuramento del matrimonio. Ma il diplomatico sa come conquistare la sua attenzione e Susana si lascia ugualmente coinvolgere, sembra essere davvero molto legata all’uomo…La sarta però non può fare a meno di pensare al fatto che sia divorziato e ne parla con Rosina e Liberto.

A cena le domestiche parlano del fatto che don Felipe stia molto male per Marcia. mentre Agustina e Casilda discutono, arriva Marcia che si dispera per quello che sta accadendo all’uomo che ama. La bella brasiliana si confida con Casilda e le dice che il suo cuore appartiene a Felipe e che non le importa di essere una donna sposata. Felipe intanto ha deciso di indagare ed è andato a informarsi all’ambasciata del Brasile, in merito al matrimonio di Santiago e di Marcia. Ne parla con Genoveva che non immaginava però che l’uomo avrebbe iniziato a indagare anche sul passato del marito di Marcia. Potrebbe scoprire qualcosa che lei ha fatto?

Josè convoca Emilio: vuole che il giovane lo aiuti a far fare pace a Bellita e a Felicia che hanno discusso per via del film. Felipe rivede Marcia e non può fare a meno di pensare che deve lottare per lei. Genoveva deve fingere ma in cuor suo soffre vedendo quanto ancora l’avvocato sia legato alla bella brasiliana…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 28 gennaio 2021.