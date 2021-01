Una vita anticipazioni: Santiago scopre che Marcia e Felipe si rivedono?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 31 gennaio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Domenica vedremo l’episodio 1116 per intero e dovremmo vedere anche la prima parte dell’episodio 1117 della soap spagnola. Come avrete visto, Felipe alla fine non ha saputo resistere. Travolto dall’amore che prova per Marcia, si è lasciato andare insieme a lei a un bacio passionale. Insieme decideranno che cosa fare ma è chiaro che non vogliono rinunciare a questo amore. Genoveva al momento neppure immagina che cosa sta succedendo tra i due ma sa bene che deve agire perchè Felipe è ancora troppo innamorato della brasiliana e il piano non sta andando come lei avrebbe voluto.

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni per la doppia puntata del 31 gennaio 2021.

Una vita anticipazioni: la trama dell’episodio 1116 di Acacias 38

Susana rifiuta la proposta di Armando di andare a pranzo con un importante designer, un suo amico, anche se in realtà non vede l’ora di andarci. L’ex diplomatico affronta la sarta, si rende conto che sta succedendo qualcosa ma non immagina di che si tratti. Susana troverà il coraggio di dire che i suoi dubbi sono legati al fatto che è divorziato?

Cinta inizia a stufarsi del cinema perché non capisce il suo ruolo. Alfonso la costringe a girare una scena in cui combatte con un altro ballerino. Jose e Bellita consigliano alla figlia di richiedere la sceneggiatura ad Alfonso. In realtà Cinta lo aveva già fatto sin dall’inizio ma il regista si era rifiutato di dargliela. Forse non vuole che sappiamo come finisce la storia, c’è qualcosa di strano in tutto questo?

Felipe ritrova la gioia dopo l’incontro con Marcia, la bella brasiliana però, si sente sempre più in colpa per aver tradito Santiago. Genoveva sospetta che Felipe e la cameriera si vedano di nuovo a causa del suo cambiamento di atteggiamento. E fa bene a sospettare perchè le cose stanno proprio in questo modo.

Una vita anticipazioni: la trama dell’episodio 1117 di Acacias 38 ( prima parte)

Armando non si capacita della reazione di Susana alla notizia del suo divorzio. Ci tiene però all’amicizia della sarta e per questo le dice di essere pronto a rispondere a tutte le domande che lei vorrà fare per chiarire ogni suo dubbio. Ursula prova a indagare parlando con Agustina, vuole capire come sta Felipe e anche quello che sta succedendo tra lui e Genoveva. La domestica però si rende conto che la Dicenta ha fatto troppe domande su Felipe, ne parlerà con il suo padrone?

Marcia continua a essere divorata dai sensi di colpa…Per evitare il confronto con Santiago finge di dormire quando lui torna dal lavoro…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica 31 gennaio 2021 alle 15,30 circa su Canale 5.