Beautiful anticipazioni: Thomas cade nell’acido, morirà? Hope sotto shock

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 31 gennaio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama dell’appuntamento domenicale con la soap americana. Il grande colpo di scena è arrivato. Vi avevamo detto infatti che ci sarebbe stato un clamoroso risvolto nelle puntate di Beautiful in onda in Italia ed ecco che arriva il momento. Thomas e Hope per l’ennesima volta protagonisti. Ancora una volta i due sono arrivati allo scontro. Ricordate la scena della scogliera? In quel caso Thomas era stato spinto da Brooke che stava cercando di salvare Hope. Ed ecco che ancora una volta Thomas si trova in una situazione di pericolo. Lui e Hope stanno discutendo e si ritrovano pericolosamente vicini a un ballatoio. Proprio negli ultimi episodi di Beautiful, Ridge si era reso conto che in azienda stavano usando degli acidi pericolosissimi per le lavatrici e la zona era stata segnalata come zona pericolosa…Thomas e Hope finiscono con il litigare proprio in quella zona…Che cosa succederà?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 31 gennaio 2021

Hope e Thomas stanno litigando. La Logan pensava di poter manipolare il figlio di Ridge a suo piacimento ma era facile immaginare che l’incontro sarebbe finito con uno scontro. Nel corso della litigata, per sfuggire alla avanches di Thomas, Hope lo mette in pericolo, la ragazza scappa e si reca in un luogo molto pericoloso. Il giovane infatti cade dalla ringhiera e finisce dritto in una vasca che contiene acido. Che cosa succederà quindi adesso? Hope è sotto shock ma immaginiamo che chiamerà subito i soccorsi per aiutare Thomas…

Aveva proprio ragione Brooke a temere che potesse succedere qualcosa. Ma ancora una volta Hope si salva mentre a rischiare la vita è Thomas che cade nella vasca di acido. Che ne sarà di lui? Possiamo dirvi che Thomas non morirà, questo sarà solo l’inizio di una story line ancora più intricata che vedrà il giovane Forrester protagonista.