Beautiful anticipazioni: Thomas finisce nell’acido, che ne sarà di lui?

Hope non avrebbe mai pensato che il suo piano sarebbe arrivato all’epilogo drammatico. E invece, per l’ennesima volta, tra lei e Thomas finisce malissimo. Nella puntata di Beautiful in onda domani, 1 febbraio 2021, vedremo quelle che saranno le conseguenze delle scelte sbagliare prese dalla figlia di Brooke. La ragazza infatti, cercherà di scappare per respingere le avanches di Thomas, anche se era stata lei a fargli capire che c’era una possibilità. Stava fingendo, ma questo Thomas non lo immaginava. E così nel corso del litigio, Thomas è caduto dal ballatoio ed è finito direttamente in un grande fusto con dell’acido sotto gli occhi di Hope sotto shock. Ridge sapeva che quel materiale era pericoloso ma mai avrebbe immaginato che a pagare le conseguenze sarebbe stato suo figlio… Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che torna domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 1 febbraio 2021

Brooke e Ridge litigano per l’ennesima volta. Non immaginano neppure quello che sta succedendo alla Forrester ma presto saranno informati dei fatti. Hope vede Thomas cadere nella vasca con l’acido e non sa che cosa fare. Attimi di dramma per la Logan che è visibilmente sotto shock per quello che sta accadendo…

Nel frattempo Liam, che non immagina neppure quello che Hope sta facendo con Thomas, trascorre del tempo con Steffy. Kelly e la piccola Beth stanno giocando nella loro stanzetta mentre Liam e la sua ex moglie, osservano le piccole a distanza. Tra i due sembra essere ritornata una certa armonia…Sta per risbocciare l’amore? Mentre i due parlano amorevolmente, a qualche chilometro da loro si sta consumando il dramma….Hope non sembra chiamare subito i soccorsi, ma cerca di capire dove sia finito Thomas, possibile che non abbia capito la gravità della situazione?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 1 febbraio 2021 su Canale 5.