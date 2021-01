Il segreto anticipazioni: Marta incinta, di chi è il bambino?

Il segreto torna la prossima domenica! Continua questa sorta di punizione per la soap spagnola che è stata momentaneamente cancellata dal pomeriggio di Canale 5. Se infatti fino a dieci giorni fa andava in onda tutti i giorni ( per non parlare del periodo in cui si vedeva anche al sabato sera o al martedì sera di Rete 4, e anche in prime time su Canale 5), adesso la soap spagnola è stata relegata alla domenica. Si va in onda con un episodio lungo, in attesa di smaltire le ultime puntate rimaste per chiudere la saga. Ma cosa succederà nella puntata de Il segreto di domenica 7 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Puente Viejo che ci rivelano quello che sta per accadere in paese.

Come avrete visto nella puntata di domenica, Don Filiberto, pur restando negli Arcangeli, vuole assolutamente conoscere l’identità di tutti gli altri membri del gruppo segreto. Emilia tenta di portare Raimundo in clinica ma viene scoperta dalla Montenegro che le punta contro un’arma; a salvarla arriva Matias che, a sua volta, tiene sotto tiro Francisca! E nel prossimo appuntamento che cosa succederà?

Il segreto anticipazioni: la trama del 7 febbraio 2021

Come avrete visto nelle ultime puntate della soap spagnola, Marta ha scoperto di essere incinta ma non sembra molto entusiasta della notizia. Inoltre continua a insistere: vuole tornare a Bilbao e Ramon non capisce perchè sua moglie stia insistendo così tanto. Ma alla fine inizia a comprendere forse, quello che accade. Osservando infatti gli atteggiamenti di sua moglie, crede che il bambino che Marta aspetta, possa non essere suo figlio…Ramon sa che tra Marta e Adolfo c’è stato qualcosa, ma è possibile che il figlio di Marta non sia suo? Marta dal canto suo è sempre più nervosa: ripensa a quelle notti di passione che ha trascorso con Adolfo prima di sposare suo marito e i tempi, a quanto pare, coincidono…

Appuntamento al 7 febbraio 2021 per scoprire quello che succederà.