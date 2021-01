Una vita anticipazioni: Marica e Felipe amanti clandestini, Genoveva sospetta

Che cosa faranno Marcia e Felipe continueranno a vivere la loro storia clandestina di nascosto da tutti? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 1 febbraio 2021. Dopo il doppio appuntamento della domenica la soap di Canale 5 torna nella sua classica collocazione, in onda alle 14,10 circa ! E non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che sta per accadere, domani dovrebbe andare in onda la seconda parte dell’episodio 1117 di Acacias 38, se i nostri calcoli non sono errati! Vediamo quindi quello che succederà in questo nuovo appuntamento con la soap spagnola.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 1 febbraio 2021

Genoveva cerca di passare più tempo con Felipe per capire se davvero lui si sta riavvicinando a Marcia. La donna cerca di portarlo dalla sua parte, chiedendogli di concentrarsi su quello che sta accadendo e così si rende però conto che il suo umore è molto cambiato, e questo potrebbe essere legato a Marcia. Ma Genoveva non sa ancora che si stanno vedendo di nascosto. Anche Ramon si chiede cosa sia successo al suo amico, vedendolo così felice e sorridente. Armando continua a corteggiare Susana ma lei ha ancora dubbi per via del divorzio.

Mentre Felipe sembra essere felice per quello che succede con Marcia, la ragazza si sente in colpa. Josè decide di andare a trovare Alfonso sul set per capire di chi genere di film si sta occupando, visto che Cinta ha molto dubbi in merito. Alfonso dà quindi il copione a Josè che non ci trova nulla di strano. Ma siamo sicuri che sia quello il soggetto del film?

Anche Fabiana si rende conto che Marcia è diversa rispetto al solito. L’ha vista sorridente e ne parla quindi con Agustina. Le due domestiche quindi iniziano a credere che Marcia e Felipe si stiano vedendo di nascosto…Entrambe però sono molto preoccupate: che cosa potrebbe succedere se Santiago scoprisse che si vedono di nascosto?

Alla fine Alfonso chiede a Josè di avere un ruolo nel suo film…Felipe e Marcia continuano a vedersi di nascosto in casa di lui rischiando di essere scoperti…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 1 febbraio 2021.