Beautiful anticipazioni: Thomas cade nell’acido ma Hope non se ne rende conto

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 2 febbraio 2021? Vi avevamo detto che l’inizio del nuovo mese sarebbe stato caratterizzato da un colpo di scena inatteso ed eccoci serviti! Thomas è caduto accidentalmente nell’acido, dopo una lite con Hope finita malissimo. Che cosa succederà adesso al figlio di Ridge? Si salverà? Ve ne parliamo ovviamente nelle anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani che ci rivelano proprio che cosa sta per accadere a Los Angeles.

Intanto, mentre Thomas rischia di morire nell’acido, a pochi passi da lui suo padre e Brooke continuano a discutere avendo delle divergenze proprio sul rapporto esistente tra il ragazzo e Hope. Ma non solo, Liam ignaro di tutto quello che la sua compagna sta facendo pur di avere la firma per l’adozione del piccolo Douglas, passa il suo tempo con Steffy…Hope voleva solo scansarsi dal bacio che Thomas le stava per dare, non immaginava che il ragazzo sarebbe caduto in una cisterna di acido e invece…

Ma vediamo le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 febbraio 2021

Hope forse non si sta rendendo conto di quello che è successo a Thomas. Non solo, alla Forrester c’è anche il piccolo Douglas che viene lasciato con Charlie. Hope con una lampadina si avvicina alle cisterne ma non capisce che in quei fusti si trova dell’acido. La situazione è molto più grave del previsto: i soccorsi arriveranno in tempo? Quando acido c’era nei fusti ? Thomas potrebbe persino rischiare di perdere la vita? Non ci resta che scoprirlo seguendo le nuove puntate di Beautiful in onda come sempre alel 13,40 su Canale 5.

Non perdete le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati su quello che accade a Los Angeles. Questa puntata di Beautiful è andata in onda negli Stati Uniti l’8 novembre del 2019, il divario tra la programmazione italiana e quella americana, a causa dei continui taglia e cuci della soap, cresce sempre di più…