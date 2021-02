Una vita anticipazioni: Genoveva sospetta di Marcia e Felipe, li scopre?

Andrà in onda domani, 2 febbraio 2021, la seconda parte dell’episodio 1117 di Acacias 38, che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap spagnola. Come avrete visto, alla fine Felipe e Marcia hanno deciso di vivere clandestinamente questa relazione. I due sono felici ma allo stesso tempo Marcia si sente in colpa, visto che lei è una donna sposata. Intanto Cinta, delusa da come stanno andando le riprese del film, chiede a suo padre di andare sul set per parlare con Alfonso…Genoveva convoca una nuova riunione con Ramon e Felipe ma succede qualcosa che la donna non si aspettava…

Non ci resta che scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 2 febbraio 2021, ecco le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni la trama di domani 2 febbraio 2021

Genoveva si rende conto che Felipe è molto più sereno e non si sa spiegare questo cambio di umore ma inizia a pensare che ci sia Marcia dietro a questa felicità ritrovata…

Mentre Felipe sembra essere felice per quello che succede con Marcia, la ragazza si sente in colpa. Josè decide di andare a trovare Alfonso sul set per capire di chi genere di film si sta occupando, visto che Cinta ha molto dubbi in merito. Alfonso dà quindi il copione a Josè che non ci trova nulla di strano. Ma siamo sicuri che sia quello il soggetto del film?

Anche Fabiana si rende conto che Marcia è diversa rispetto al solito. L’ha vista sorridente e ne parla quindi con Agustina. Le due domestiche quindi iniziano a credere che Marcia e Felipe si stiano vedendo di nascosto…Entrambe però sono molto preoccupate: che cosa potrebbe succedere se Santiago scoprisse che si vedono di nascosto?

Alla fine Alfonso chiede a Josè di avere un ruolo nel suo film…Felipe e Marcia continuano a vedersi di nascosto in casa di lui rischiando di essere scoperti…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 2 febbraio 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.