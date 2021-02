Beautiful anticipazioni: Thomas nel fusto con l’acido, Ridge rabbioso

Clamoroso colpo di scena a Los Angeles. Vi avevamo detto che alla fine co l’acido sarebbe finita davvero molto male e infatti ecco che il peggio è accaduto. Thomas infatti, dopo aver litigato con Hope è finito dritto nella vasca con l’acido. E adesso che cosa ne sarà di lui? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani, 3 febbraio 2021. Come avrete visto, di certo Hope non voleva spingere Thomas nell’acido, non sapeva neppure che ci fosse ma il peggio è accaduto, e adesso a pagarne le conseguenze, sarà proprio il figlio di Ridge. Che cosa succederà? Avrà riportato molti danni dalla caduta nel fusto con questo acido? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 3 febbraio 2021

Brooke e Ridge dopo l’ennesima discussione, sembravano aver trovato una via di uscita. In fondo si amano e non possono stare separati. Un bacio sembrava anche sancire questa ritrovata unione. Ma la telefonata di Hope a Brooke cambia tutto. Dopo aver scoperto quello che è successo a Thomas, Hope si reca subito dal piccolo Douglas per controllare che non abbia visto tutto. Nel frattempo devono arrivare i soccorsi per cercare di salvare la vita al giovane Forrester.

A Hope non resta che chiamare sua madre per dirle quello che è successo. La ragazza è sotto choc per i fatti accaduti. E ovviamente anche la Logan resta senza parole. Hope le dice che Thomas è caduto nel fusto con l’acido. Anche Ridge apprende quanto successo. Per l’ennesima volta suo figlio sta pagando per colpa di Hope. L’incidente sancirà anche la fine della storia tra Brooke e Ridge? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful, come sempre imperdibili.

Appuntamento a domani su Canale 5, ore 13,40. Vi ricordiamo che a seguire vedremo una nuova puntata di Una vita come sempre alle 14,10.