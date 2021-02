Una vita anticipazioni: Felipe e Marcia giocano con il fuoco, Genoveva freme

Felipe e Marcia continuano a vedersi di nascosto: si amano e vogliono stare insieme. La bella brasiliana però sa di essere in una posizione scomoda essendo sposata con Santiago: come se ne uscirà da questa situazione? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, 3 febbraio 2021. Come avrete visto, proprio mentre Felipe e Marcia stavano parlando dei loro progetti per il futuro, in casa è arrivata Agustina. E’ chiaro che per i due amanti clandestini quello non sia il posto migliore per incontrarsi…Felipe inizia a sospettare di tutti, dopo quello che è successo in passato con Marcia, persino di Agustina…Che cosa succederà quindi adesso? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita, ecco la trama della puntata di domani, 3 febbraio 2021.

Domani alle 14,10 vedremo la prima parte dell’episodio 1118 di Acacias 38. Ecco le ultime news dalla Spagna.

Una vita anticipazioni: la trama del 3 febbraio 2021

In casa di Bellita si festeggia. Josè infatti sta raccontando a sua moglie della parte che ha avuto nel film di Alfonso e dei complimenti che ha ricevuto. Anche Cinta sembrava essere felice per il ruolo del padre e per la sua interpretazione. Ma siamo sicuri che alla fine, questo film, serva davvero per mettere in luce il loro talento? Non c’è niente di strano dietro? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita…

Ma non è finita qui. Nella puntata della soap spagnola in onda domani, vedremo come Santiago sta cercando di far di tutto pur di riconquistare sua moglie. Ha anche organizzato per lei una cena romantica. Non immagina neppure che Marcia si sta vedendo di nascosto con Felipe. Il giovane però si rende conto che Marcia non è felice e non ha neppure apprezzato questo dolcissimo gesto da lui pensato.

Agustina si scusa ancora una volta con Felipe, ribadendo che non era sua intenzione spiarlo o creare una situazione di imbarazzo. Rosina sta ancora cercando di piazzare Susana! Vuole vederla felice al fianco di Armando e lo sta aiutando quindi in questo corteggiamento. Racconta a Carmen e a Lolita quelle che sono le intenzioni del diplomatico: pare abbia organizzato una cena prenotando tutto il ristorante! Marcia e Felipe intanto continuano a vedersi mentre Genoveva sospetta ma non sa che cosa fare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 3 febbraio 2021 su Canale 5.