Beautiful anticipazioni: Hope crede che Thomas sia morto nell’acido, è davvero così?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 4 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio. Vi avevamo detto di non perdere le nuove puntate di Beautiful in onda in Italia perchè ci sarebbero stati dei clamorosi colpi di scena. E infatti così è stato: Thomas è caduto nell’acido. L’uomo stava tentando di baciare Hope che però non ha voluto lasciarsi sedurre dalle sue proposte e lo ha spinto. Mai avrebbe però immaginato che il padre del piccolo Douglas potesse cadere in una cisterna piena di acido. E invece le cose sono andate proprio in questo modo. Adesso Hope è sotto choc e l’unica cosa che può fare è avvisare Brooke, raccontandole quello che è accaduto. Ridge e la Logan sembravano aver sotterrato l’ascia di guerra ma la notizia della nuova litigata tra Thomas e Hope getterà quasi certamente una ombra grandissima sulla relazione. Ridge scoprirà che suo figlio è finito nell’acido e per l’ennesima volta, la colpa è di Hope? Per il momento come avete visto, Hope ha parlato solo con sua madre dei fatti…. Che cosa succederà adesso, il giovane Thomas si salverà? Scopriamolo con le anticipazioni, di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 febbraio 2021

Hope inizia a pensare che il corpo di Thomas si sia sciolto nell’acido, non sa come comportarsi anche perchè alla Forrester insieme a loro c’era il piccolo Douglas che adesso ha paura…Charlie intanto ha spiegato a Hope che è impossibile che una persona, qualora cadesse nel fusto, potesse sopravvivere visto che l’acido corrode tutto.

Hope a quanto pare deciderà di non fare nulla, convinta che ormai Thomas sia morto e che per lui non c’è nulla da fare. Ma Thomas è davvero morto? Hope come avrete visto, era convinta che Thomas fosse caduto in acqua e che quindi non si fosse fatto neppure male. Ma in realtà il ragazzo sarebbe caduto nell’acido. E’ morto quindi?

Non lo scopriremo per ora ma a quanto pare, Thomas scomparirà nel nulla per un po’….

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domai 4 febbraio 2021.