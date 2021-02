Una vita anticipazioni: Camino nei guai, Marcia lascia Felipe?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 4 febbraio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38, in onda domani la seconda parte dell’episodio 1118 della soap spagnola. Come avrete visto, almeno per il momento, Marcia e Felipe non hanno intenzione di smettere di vedersi e di rinunciare quindi al loro amore. Ma devono stare molto attenti: incontrandosi in casa dell’avvocato rischiando di essere scoperti, come è successo già con Agustina. Intanto Santiago fa di tutto per riconquistare sua moglie e anche per questo Marcia si sente in colpa. Genoveva ha capito che il buonumore di Felipe è in qualche modo legato a Marcia ma non sa come dimostrare la sua tesi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 4 febbraio 2021

Rosina cerca di convincere Susana ad accettare l’invito di Armando. Il diplomatico fa sul serio, tanto che ha affittato un ristorante intero per stare da solo con la sarta e cercare di conquistarla. Liberto spera che sua zia finalmente, possa decidere di lasciarsi andare e chissà, magari trovare anche l’amore. Per compiere questa missione, Rosina chiede anche l’aiuto di Casilda, vuole che tutto sia perfetto per l’incontro tra Susana e Armando.

Cinta, dopo che Alfonso ha coinvolto anche suo padre nelle riprese del film, inizia ad avere dei sospetti. Decide quindi di parlare con Camino ed Emilio di quello che sta succedendo. Crede che dietro al film ci sia qualcosa di molto strano e decide di indagare.

Susana si presenta a cena e Armando le dice che tutto il ristorante è a loro disposizione! Ma questo mette in imbarazzo Susana che medita anche se andare via o meno…Alla fine però si ferma.

Camino decide di aiutare Cinta nelle sue indagini e per questo si reca sul set, per cercare delle prove che possano dimostrare la sua tesi. Alfonso scopre che Camino sta cercando nelle sue cose…Susana e Armando si stanno per baciare ma Casilda starnutisce e allora tutto viene interrotto. Marcia va da Felipe per lasciarlo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 4 febbraio 2021.