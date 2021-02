Beautiful anticipazioni prossime puntate: tutta la verità sulla caduta di Thomas nell’acido

Thomas è davvero caduto nell’acido? Che fine ha fatto l’uomo e perchè Hope non ha chiamato subito i soccorsi? Sono queste alcune delle domande che i fan di Beautiful si faranno nelle prossime ore. E se proprio non riuscite a resistere, possiamo raccontarvi quello che accadrà proprio nelle prossime puntate della soap. Grazie alle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Thomas è si caduto nella vasca ma che non ha avuto nessuna conseguenza. Hope però non lo sa: all’inizio era convinta che nelle cisterne ci fosse acqua ma poi Charlie le ha detto che c’era dell’acido così pericoloso da poter corrodere tutto, in grado anche di far scomparire una persona…Hope ha quindi iniziato a pensare che Thomas fosse caduto nella vasca dell’acido e pur rendendosi conto che si è trattato di un incidente, ha scelto di non dire nulla a nessuno. Ha parlato solo con Brooke di quanto accaduto e non ha chiamato i soccorsi. Lei e sua madre hanno pensato bene di non dire niente neppure a Ridge che, non avendo per ore notizie di suo figlio, ha iniziato a preoccuparsi.

La domanda quindi resta la stessa: Thomas è davvero caduto nell’acido? E’ morto? Sembra essere abbastanza evidente che se davvero fosse caduto nell’acido, le possibilità di vederlo ancora vivo, sarebbero pari a zero ma questa storia, avrà un clamoroso colpo di scena. Curiosi di sapere come andrà a finire? Allora continuate pure a leggere le nostre anticipazioni. se invece non amate gli spoiler, potete fermare la lettura!

Beautiful anticipazioni prossime puntate: Thomas è morto nell’acido?

Nelle prossime puntate, vedremo Hope continuare a mentire. Anche quando Ridge le chiederà se sa che fine possa aver fatto suo figlio, lei dirà di non avere idea di dove Thomas si possa trovare. Ma il giallo della scomparsa del giovane, durerà molto poco; in Italia, essendo le puntate di Beautiful molto brevi, se ne parlerà forse di più ma negli Stati Uniti, la verità è venuta a galla a circa 24 ore dai fatti. Thomas infatti si è palesato davanti a Hope: è vivo e non è caduto nell’acido. La cisterna infatti, visto che Ridge si era accorto del pericolo, era stata già lavata e dentro non c’era più l’acido. Quindi no, Thomas non è morto!

Il giovane stilista ha voluto dimostrare a Hope che tutti, se messi di fronte a delle scelte, anche coloro che pensano di avere un cuore puro, possono mentire e prendere delle decisioni discutibili, come ha fatto lei, mentendo a tutti e non chiamando i soccorsi. Hope quindi dovrà riflettere anche sul passato: darà un’altra possibilità a Thomas?

Chi sembra non essere intenzionato a dare una seconda chances a Brooke è invece Ridge. Lo stilista non si capaciterà del fatto che sua moglie sapeva tutto e non gli ha detto nulla e il matrimonio, questa volta, sembra essere giunto davvero al capolinea.