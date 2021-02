Beautiful anticipazioni: Thomas scomparso nell’acido? E’ giallo mentre Hope tace

Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Beautiful. Come avrete visto in questi ultimi giorni infatti, è successo davvero di tutto. Thomas e Hope hanno litigato e alla fine il giovane è caduto in una cisterna di acido…La ragazza però non ha raccontato a nessuno che cosa è successo dopo aver appreso da Charlie che in quel fusto c’è acido capace di sciogliere persino una persona…Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama di domani, 5 febbraio 2021. Vedremo come reagirà Brooke di fronte al racconto di sua figlia. Hope infatti ha deciso di condividere con qualcuno quello che è successo alla Forrester. Non sa che cosa pensare: Thomas è davvero morto in quella cisterna di acido oppure no? Che fine ha fatto il giovane? Certo è che se nessuno saprà che cosa è accaduto, si potrà pensare che Thomas sia scomparso nel nulla…

Beautiful anticipazioni: la trama della puntata di domani 5 febbraio 2021

Mentre alla Forrester si consuma un vero e proprio dramma, Ridge va a trovare Steffy e insieme parlano del fatto che Thomas, nonostante tutto, ha diritto di essere il padre di Douglas, anche se si è comportato male in passato. Non potrebbero immaginare tutto quello che sta accadendo invece alla Forrester…Hope decide di prendere il bambino e di andare via, senza chiamare i soccorsi. Si reca da Brooke e le racconta quello che è successo con Thomas, della vasca con l’acido e del fatto che lei sia andata a cercare nel magazzino ma non abbia trovato nulla. La Logan a questo punto le dice che è meglio di non dire a nessuno quello che è successo e che è preferibile inventare una storia diversa…Hope deciderà di mentire oppure alla fine cederà raccontando a tutti quello che è successo?

Ma soprattutto: che fine ha fatto Thomas, è davvero morto nell’acido? Possiamo dirvi che questa stori lyne è solo all’inizio perchè nelle prossime puntate una Hope divorata dai sensi di colpa, inizierà a ricevere delle visite molto strane…