Una vita anticipazioni: Ursula indaga, scopre di Marcia e Felipe?

Marcia continua a essere molto turbata dalla relazione clandestina con Felipe, non vuole ferire Santiago anche se ama l’avvocato…Deciderà di interrompere questi incontri con l’uomo che avrebbe dovuto sposare? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 5 febbraio 2021. Nella prossima puntata della soap, in onda domani la prima parte dell’episodio 1119 di Acacias 38, capiremo quella che è la decisione di Marcia in merito a questa vicenda…Susana accetterà la corte di Armando ? E che cosa succederà a Cinta e a Camino dopo che la sorella di Emilio è stata mandata a frugare tra le carte di Alfonso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita, ecco per voi le ultime notizie dalla Spagna!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 5 febbraio 2021

La cena di Armando e Susana stava andando alla grande ma quando hanno scoperto che al ristorante era presente anche Casilda, le cose sono cambiate. E così Susana decide di andare da Rosina per dirle che ha scoperto tutto. Ovviamente la moglie di Liberto si scaglia contro Casilda che si è fatta scoprire ma spiega alla sua amica che tutto è fatto con buone intenzioni! Camino e Cinta parlano di quello che la ragazza ha scoperto: è possibile che Alfonso non voglia finire il film di cui la ragazza è protagonista?

Genoveva ha ordinato a Ursula di scoprire che cosa succede in casa di Felipe. La Dicenta allora approfitta della sua amicizia con Agustina per provare a capire qualcosa in più. La domestica però riesce per questa volta a non farsi scappare nulla, nonostante le domande di Ursula siano parecchio pressanti.

Santiago vorrebbe che Marcia riprendesse a vivere in modo sereno, considerandolo un punto di appoggio nella sua vita e la invita a uscire anche con quelle che sono state le sue amiche quando lui non era ad Acacias 38.

Rosina e Susana parlano di quello che sta succedendo a Felipe e iniziano a sospettare che l’uomo si veda con Marcia di nascosto da tutti…

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Una vita come sempre alle 14,10 su Canale 5.