Una vita anticipazioni: Genoveva sospetta ma Marcia e Felipe si sono separati

Che cosa succederà nella puntata più lunga di Una vita che ci terrà compagnia nel pomeriggio di domenica 7 febbraio 2021? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama degli episodi che potremo seguire nel pomeriggio di domenica. Stando alle ultime anticipazioni, il 7 febbraio dovremmo vedere la seconda parte dell’episodio 1119 e la prima dell’episodio 1120. Come avrete visto, Felipe e Marcia vivono un momento complicato. La donna lo ama ma allo stesso tempo si sente in colpa per quello che sta succedendo con Santiago. In fondo è lui suo marito. Felipe però non ha intenzione di perdere la donna che ama.

Intanto Genoveva ha capito che Felipe si è riavvicinato forse a Marcia ma non ha le prove per dimostrarlo e chiede a Ursula di capire cosa stia succedendo. Susana capisce di provare qualcosa per Armando, si lascerà andare?

Una vita anticipazioni: la trama della seconda parte dell’episodio 1119 di Acacias 38

Tra Bellita e Felicia, dopo le discussioni causate dal film, alla fine torna il sereno anche grazie a Josè che si dimostra sempre abile negoziatore. Camino è felice di vedere sua madre di nuovo serena con Bellita.

Cinta non sa ancora quello che Alfonso vuole fare ma torna sul set per le riprese del film. E così oltre a girare una scena di ballo, Cinta si ritrova anche a improvvisarsi ladra. Ma dove si andrà a finire con questo film? Fabiana e Agustina si ritrovano alla locanda e inevitabilmente parlano di quello che sta succedendo tra Marcia e Santiago. Ursula deve fare rapporto a Genoveva ma per il momento non ha scoperto molto. La donna decide di andare a far visita a Felipe per capire qualcosa di più…Armando manda un dono speciale a Susana che alla fine si lascia andare e lo bacia!

Una vita anticipazioni: la trama della prima parte dell’episodio 1120 di Acacias 38

Cinta decide di parlare con sua madre dei dubbi che ha sul film. Non ha ancora capito di che cosa si tratterà…Anche Emilio ha dei sospetti. Marcia prova a comportarsi da brava moglie con suo marito e chiede anche dei consigli a Fabiana. Susana sembra essere felicissima al fianco di Armando e ne parla con Rosina, raccontandole quello che sta succedendo nella sua vita, ha finalmente ritrovato il sorriso…Ursula decide di spiare Agustina e Fabiana per scoprire che cosa sta succedendo tra Marcia e Felipe…Bellita decide di andare a parlare direttamente con Alfonso del film, che cosa scopre?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domenica 7 febbraio 2021.