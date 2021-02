Beautiful anticipazioni: Thomas è davvero morto? Hope tace

Come avrete visto alla fine Hope ha deciso di non dire nulla ai familiari di Thomas di quello che è successo la sera della lite. Ma fino a quando potrà andare avanti questa situazione? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domenica 7 febbraio 2021. Nella prossima puntata della soap capiremo che fine ha fatto Thomas? Hope non ha dubbi: Thomas è caduto nella cisterna con l’acido e questo significa che è morto. Anche Brooke non sa che cosa pensare e inizia a credere che il racconto di sua figlia sia fondato, per questo motivo la invita a non dire niente a nessuno in merito a quanto successo alla Forrester. Hope è sotto choc e non sa come reagire di fronte ai fatti accaduti.

Ma siamo davvero sicuri che Thomas sia morto? Nel frattempo Ridge ha trovato i documenti che dimostrano come Thomas abbia firmato per avere la custodia congiunta con Hope e va subito da sua moglie per chiedere spiegazioni. Ma come avrete visto, Hope non ha detto nulla di quanto successo con Thomas. La ragazza continua a credere che il giovane stilista sia morto.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 7 febbraio 2021

Ridge dopo aver trovato i documenti formati da Thomas non sa che cosa pensare. Lui e Steffy cercano in tutti i modi di contattarlo ma Thomas non risponde alle loro chiamate e non riescono a capire che fine abbia fatto. Il giovane sembra essere scomparso, nessuno sa che fine abbia fatto. Hope continua a essere divorata dai sensi di colpa, convinta di aver ucciso Thomas spingendolo. Anche se tutto è stato un incidente, la ragazza continua a non dire a nessuno quello che è accaduto all’uomo…

Ma Thomas, che fine ha fatto? Come vedremo nelle prossime puntate della soap americana, Thomas in realtà non è morto. Ma non è ancora arrivato il momento, almeno per Hope, di scoprire quello che è davvero successo al padre del piccolo Douglas. Brooke dal canto suo, pur vedendo che Ridge è molto preoccupato, continua almeno per il moment a mentire.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 7 febbraio 2021 su Canale 5 ore 14 circa.