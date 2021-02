Il segreto anticipazioni: Lazaro uccide Raimundo? Di chi è il figlio di Marta?

Tante le domande che i fan de Il segreto si faranno in questa settimana, del resto hanno molti giorni per provare a capire che cosa succederà visto che Mediaset ha deciso di collocare la soap spagnola alla domenica, per una sola puntata a settimana! Cosa succederà quindi nella puntata de Il segreto in onda il 14 febbraio 2021? Ve lo raccontiamo subito con le anticipazioni che ci portano a Puente Viejo. Ma prima facciamo il punto della situazione.

Dopo un nuovo confronto tra Tomas e Alicia, lui decide di accettare la proposta di don Filiberto e quindi si avvia a entrare nella società segreta degli Arcangeli. Lazaro Campuzano, che si trova a Puente Viejo per vendicare la morte del fratello, scopre dove vive Francisca Montenegro e si introduce in casa sua. L’uomo sembra avere intenzione di fare del male a Francisca…

Adolfo pensa che il figlio che Marta porta in grembo sia suo e di conseguenza decide di affrontarla. I due però non si accorgono che Ramon li sta ascoltando! Ma di chi è davvero il figlio che la ragazza aspetta? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni, eccole per voi.

Il segreto anticipazioni: la trama del 14 febbraio 2021

Ramon, dopo aver sentito la conversazione tra Marta e Adolfo, inizia a mettere insieme i pezzi di un puzzle che non gli piace moltissimo e inizia a credere che non sia lui il padre del figlio che Marta aspetta. Potrebbe essere Adolfo? Perchè Marta continua a mentire?

Donna Francisca arriva in tempo: trova Lazaro in camera da letto di Raimundo. L’uomo avrebbe voluto uccidere nel sonno l’Ulloa per vendicarsi. Francisca cerca di convincerlo, spiegando che lei non ha nulla a che fare con la morte di suo fratello. Lazaro si fernerà?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domenica 14 febbraio 2021 su Canale 5.