Una vita anticipazioni: Genoveva e Santiago sono complici, tutta la verità sul film di Cinta

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 8 febbraio 2021? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata in onda su Canale 5 alle 14,10 nel classico orario settimanale. Susana, dopo aver baciato Armando, non sembra essersi pentita anzi…Felipe invece non si dà pace da quando Marcia gli ha detto che vuole dedicarsi a suo marito e che non se la sente di tradirlo. Genoveva dal canto suo ha sguinzagliato Ursula per capire che cosa le stia nascondendo Felipe… A quanto pare però la donna ha in mente un piano e sta per lasciare, almeno per il momento, Acacias 38. Dove sta andando? Che cosa ha in mente?

Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni della puntata di Una vita di domani 8 febbraio 2021.

Una vita anticipazioni 8 febbraio 2021: la trama di domani

Casilda è felice di sapere che tra Susana e Armando le cose stanno andando bene. La sarta accoglie in casa di Rosina e Liberto il suo amico, tra i due continua a esserci una grande intesa. A quanto pare però il diplomatico vorrebbe qualcosa in più da questo rapporto ma Susana non se la sente ancora di lasciarsi andare e iniziare anche a pensare a un futuro insieme. Da troppo tempo è da sola e inoltre, il fatto che sia divorziato, la frena ancora.

Cinta è ancora preoccupata per le sorti del film. Non sa come andrà a finire la pellicola e ne parla con Emilio, ha qualche dubbio…Il suo fidanzato e Camino cercano una spiegazione ma allo stesso tempo vogliono rassicurare Cinta.

Ursula vede che Genoveva si sta preparando per lasciare il quartiere e le chiede dove stia andando e che cosa abbia in mente. Ma a quanto pare Genoveva non ha intenzione di raccontare quelli che sono i suoi piani.

Per tranquillizzare Bellita, il regista ha deciso di organizzare una proiezione nel locale di Felicia. Ma sin da subito si capisce che il film non è quello che Cinta e la sua famiglia si stava aspettando. Alfonso invece sembra essere orgoglioso del suo lavoro mentre una donna spia quello che sta succedendo e si compiace per quello che la pellicola sta mostrando. Dalla pellicola si evince che la protagonista è una poco di buono, arrivata al successo grazie alle sue doti di seduttrice. Josè e tutti i vicini sono scandalizzati di quanto hanno visto e Cinta resta senza parole. E’ chiaro che qualcuno l’ha usata per arrivare a sua madre…

Nel frattempo Genoveva si reca in una locanda: chi deve incontrare? Dopo qualche minuto nella stanza entra Santiago: i due sono complici?