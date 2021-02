Beautiful anticipazioni: Hope pronta a dire la verità ma ecco il colpo di scena

E’ iniziato davvero alla grande il mese di febbraio per tutti gli appassionati di Beautiful che con grande affetto continuano a seguire la soap americana. I colpi di scena non mancano mai e in questi ultimi episodi di Beautiful ne sono successe delle belle. Che ne è stato di Thomas? Dopo la lite con Hope, è davvero caduto in una cisterna che conteneva acido? Hope continua a pensare, dopo le parole di Charlie, che Thomas sia morto ma molto presto scopriremo che questa storia ha un risvolto del tutto inatteso. Quello che però cambierà molto le carte in tavola, sarà la scelta di Hope. Come rivelano le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 9 febbraio 2021, Hope continuerà a tacere, anche se Ridge è molto preoccupato per la scomparsa di suo figlio. Sono ore che prova a mettersi in contatto con Thomas, senza neppure riuscirci!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 9 febbraio 2021

Hope continua a credere che presto si scoprirà tutto quello che è successo e che lei finirà in prigione per aver ucciso Thomas. Brooke cerca in tutti i modi di rassicurarla e di dirle che non deve preoccuparsi perchè in qualche modo, anche questa volta, ne verranno a galla. Mentre Hope si strugge per l’ipotetica morte di Thomas, Liam, dopo aver saputo dell’affido, si rende conto che forse sta sbagliando e che dovrebbe passare più tempo con Kelly e con Steffy. Inizia una crisi nera tra lui e Hope?

La ragazza non sa mentire e per questo sta per dire a Ridge quello che è successo. Ma Brooke la blocca, ha ancora bisogno di tempo per risolvere questa situazione e non è arrivato il momento di parlare…

Ma la ragazza non ce la fa più e alla fine decide che è arrivato il momento di dire a Ridge e anche alla polizia quello che è successo a Thomas, è giusto che il piccolo Douglas sappia che fine abbia fatto suo padre..